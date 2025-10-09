voestalpine feiert 30 Jahre an der Börse

Der Titel durchbrach am 6. Oktober die magische Marke von 33 Euro und markierte damit einen Höhepunkt der Aufwärtsbewegung.

Linz. Heute vor 30 Jahren, am 9. Oktober 1995, ist die voestalpine an die Börse gegangen. Als größtes Industrieunternehmen Oberösterreichs beschäftigt die voestalpine AG in Österreich rund 22.000 Menschen. Viele Linzer haben Aktien von "ihrem Stahlwerk". Schon am ersten Handelstag stieg ihr Kurs von 285 auf 327 Schilling. Vom Allzeithoch von 2007 mit rund 66 Euro ist der Kurs der Aktie derzeit weit entfernt. Seit dem Absturz in der Finanzkrise auf etwa zehn Euro schwanken die Kurse zuletzt zwischen 20 und 40 Euro.

Europaweit einzigartig ist die Mitarbeiterbeteiligung der voestalpine. Die Aktien aller Mitarbeiter sind in einer Stiftung gebündelt. Diese hält zwischen zehn und 15 Prozent der Firmenanteile und bietet so Übernahmeschutz.