90er-Party-Zeitreise in Welser Minoriten

Eine Nacht lang kann man sich hier jung fühlen.

Wels. Back to the 90`s - Die Party & Zeitreise am Samstag, 11. Oktober, in den Minoriten Wels ist für all jene, die die 90er Jahre lieben und immer wieder aufs Neue zelebrieren. "Staub deine alten Band-Shirts ab, kram deine Buffalos hervor und lass uns gemeinsam eine Nacht voller 90er-Hits und Erinnerungen erleben!", fordern die Veranstalter auf, von 21 bis 4 Uhr durchzutanzen. Zu Songs von Gigi D’Agostino, Robbie Williams, SNAP!, Haddaway, Die Fantastischen Vier, Die Ärzte, Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears, Dr. Alban uvm. Eintritt ab 21 Jahren. Tickets sind im Vorverkauf um15 Euro unter ticket24.at erhältlich.