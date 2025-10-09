Alles zu oe24VIP
Von Schwarz zu Blond: Kris Jenner überrascht mit Mega-Transformation
© Getty Images

Radikale Veränderung

Von Schwarz zu Blond: Kris Jenner überrascht mit Mega-Transformation

09.10.25, 10:00
Teilen

So hätten wir Kris Jenner fast nicht wiedererkannt! Normalerweise kennen wir die 69-Jährige mit ihrem markanten, dunklen Pixie-Cut. Doch jetzt überraschte die Reality-Ikone mit einer radikalen Typveränderung, die sie um Jahre jünger wirken lässt. 

Am Mittwoch schockte Kris Jenner ihre Fans mit einem radikalen Makeover. Zusammen mit Promi-Friseur Chris Appleton, der auch schon für Stars wie Kim Kardashian und Jennifer Lopez tätig war, tauschte sie ihre kultige schwarze Mähne gegen einen blonden Bob. Wer dachte, Kris hätte mit ihrem Facelift bereits das volle Verjüngungs-Programm durch, der wurde jetzt eines Besseren belehrt. Diese Typveränderung setzt dem Ganzen die Krone auf!

Kris Jenner ist jetzt offiziell eine Blondine

Auf Instagram nahm Kris ihre Fans mit durch ihre Verwandlung. In dem viralen Clip sieht man die Reality-Queen anfangs ganz natürlich – ohne Make-up, mit einem weißen Handtuch um den Kopf und in einem schlichten braunen Kapuzenpullover. Chris Appleton mischt die perfekte Blondfarbe in einer Schüssel und bereitet sich darauf vor, Kris zu transformieren.

Lesen Sie auch

Dann verdeckt Kris mit der Hand die Kamera und als sie diese wieder wegnimmt, wird der Stuhl gedreht! Voilà – der neue Look wird enthüllt! Ein blonder Bob, der perfekt zu ihrem eleganten schwarzen Outfit passt.

Kris sieht jünger aus, denn je und die Fans flippen aus

Die positiven Reaktionen auf den neuen Look ließen nicht lange auf sich warten! „Uhhh, sie sieht unglaublich aus!“, schwärmte die prominente Maskenbildnerin Ash K. Holm. Ein Fan kommentierte: „Ich will denselben Look!“ Ein anderer schrieb: „Warte mal, ist sie jetzt 30?“

Kim stiehlt Kris fast die Show

Von Schwarz zu Blond: Kris Jenner überrascht mit Mega-Transformation
© Getty Images

Nur wenige Tage bevor Kris ihren neuen Look enthüllte, sorgte Tochter Kim bei der Paris Fashion Week mit einem Pixie-Cut für Aufsehen – genau dem ikonischen Look, der ihre Mutter über Jahre hinweg berühmt gemacht hatte. Doch Kris ließ sich nicht die Show von Kim stehlen und entschied sich kurzerhand, selbst ein dramatisches Makeover zu wagen. Denn eines weiß Kris ganz genau: Wie man alle Blicke auf sich zieht!

