Riesige Rauchsäule bei Großbrand in Bozen

Eine Werks- und Lagerhalle einer Firma in der Handwerkerzone Bozner Boden in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ist Mittwochvormittag aus bisher unbekannter Ursache in Vollbrand geraten

Auf Bildern war eine große schwarze Rauchwolke zu sehen. Mehrere Gebäude rund um die Halle, darunter eine Oberschule, mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden, berichteten Südtiroler Medien. Feuerwehrleute waren an Ort und Stelle, Verletzte gab es offenbar nicht. Mitarbeiter der betroffenen Firma Alpitronic, einem Entwicklungsunternehmen für Leistungselektronik, hätten sich nämlich nicht im Gebäude aufgehalten. Die Halle befand sich wegen Renovierungsarbeiten außer Betrieb. Am späten Vormittag dauerten die Löscharbeiten mehrer Feuerwehren indes an, teilte das Land mit. Der Zivilschutz empfahl, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Aufgrund der derzeitigen Wetterverhältnisse steige die Rauchwolke aber vertikal auf und stelle damit keine unmittelbare Gefahr dar, hieß es seitens des Landes. Entwarnung gab es auch in Sachen giftiger Gase: Es seien keine Batterien oder Chemikalien betroffen. Die Berufsfeuerwehr und die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz waren dabei, sicherheitshalber Proben zu entnehmen und diese auf eventuelle Rückstände zu untersuchen, um Entwarnung