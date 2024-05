Großeinsatz: Baustelle in Flammen

Kurz vor Mitternacht musste die Feuerwehr zu dem Brand ausrücken.

In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr alarmiert. Auf einer Baustelle einer Firma in Wörgl war eine gerade erst errichtete Holzwand in Brand geraten.

© ZOOM.TIROL ×

Die Feuerwehren konnten den Brand zum Glück rasch unter Kontrolle bringen. Gegen 1.10 Uhr hieß es "Brand aus". Verletzt wurde bei dem Vorfall zu Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die genaue Brandursache war vorerst nicht bekannt. Weitere Ermittlungen laufen.