Swarovski im Mega-Sale: Diese Schmuckstücke würden wir uns sofort sichern

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Okay, bei diesen Prime Deals mussten wir zweimal hinsehen: Swarovski-Schmuck ist bei Amazon aktuell teilweise extrem stark reduziert – bei ausgewählten Stücken sind sogar Rabatte von bis zu 60 Prozent drin. Wer schon länger mit einem funkelnden Armband, einer neuen Kette oder besonderen Ohrringen liebäugelt, sollte deshalb jetzt genauer hinschauen.

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Gerade bei Schmuck finden wir die Prime Days besonders spannend. Denn statt irgendein praktisches Haushaltsgerät in den Warenkorb zu legen, kann man sich hier einmal etwas gönnen, das man wahrscheinlich noch viele Jahre tragen wird. Und ganz nebenbei: Weihnachten ist gar nicht mehr so weit entfernt. Wer bereits erste Geschenke besorgen möchte, könnte hier ebenfalls fündig werden.

1. Swarovski Imber Emily: Das Tennisarmband, das einfach immer geht

Wenn wir uns nur ein Schmuckstück aussuchen dürften, wäre dieses Tennisarmband aus der Imber Emily Kollektion ganz weit vorne. Die klassische Optik macht es zu einem dieser Pieces, die morgens im Büro genauso funktionieren wie abends zum Kleid.

Swarovski Imber Emily Kollektion Tennis Armband (Amazon Exclusive) © Swarovski

Das Modell ist bei Amazon exklusiv erhältlich und aktuell Teil der Prime Deals. Gerade wenn Sie schon länger von einem klassischen Swarovski-Armband träumen, würden wir jetzt einen Blick darauf werfen.

2. Swarovski Hyperbola: Für alle, die es etwas moderner mögen

Ein bisschen cleaner und moderner kommt der Armreif aus der Hyperbola Kollektion daher. Wir würden ihn zu einem schwarzen Blazer, einem schlichten Strickpullover oder sogar zu Jeans und weißem T-Shirt kombinieren.

Swarovski Hyperbola Kollektion Armreif © Swarovski

Genau das lieben wir an solchen Schmuckstücken: Man braucht keinen besonderen Anlass. Ein funkelnder Armreif kann selbst das schlichteste Outfit sofort eleganter wirken lassen.

3. Swarovski Chroma: Unser Farbtupfer für den Herbst

Schmuck muss nicht immer zurückhaltend sein. Der Anhänger aus der Chroma Kollektion bringt Farbe ins Spiel und ist für uns genau das richtige Piece, wenn ein Outfit ansonsten eher schlicht gehalten ist.

Swarovski Chroma Kollektion Anhänger © Swarovski

Gerade im Herbst, wenn wieder Schwarz, Braun, Grau und Creme unsere Garderobe dominieren, kann ein farbiger Anhänger einen wunderschönen Kontrast setzen.

4. Swarovski Idyllia: Verspielt, feminin und alles andere als langweilig

Bei der Idyllia Kollektion wird es verspielter. Besonders die mehrfarbigen Designs und Schmetterlingsmotive fallen sofort ins Auge. Wer Schmuck nicht nur als Accessoire, sondern als kleinen Hingucker versteht, sollte sich die aktuellen Idyllia-Angebote ansehen.

Swarovski Idyllia Kollektion © Swarovski

Wir würden eine auffälligere Kette bewusst zum Mittelpunkt machen: schwarzer Rollkragenpullover, Haare zurück und ansonsten wenig Schmuck – fertig.

5. Idyllia-Ohrringe: Kleine Hingucker mit großer Wirkung

Auch bei den Ohrringen aus der Idyllia Kollektion finden sich aktuell spannende Modelle. Sie sind perfekt, wenn Sie nicht gleich eine Statement-Kette tragen möchten, Ihrem Look aber trotzdem etwas mehr Glamour geben wollen.

Swarovski Idyllia Kollektion © Swarovski

Swarovski Idyllia Kollektion © Swarovski

Besonders schön finden wir sie für die kommenden Monate: Dinner, Weihnachtsfeier, Silvester – oder einfach an einem ganz normalen Dienstag, an dem das Outfit ein bisschen Funkeln vertragen kann.

6. Swarovski Idyllia Armband: Für uns das schönste Piece zum Schluss

Zum Schluss noch ein Schmuckstück, bei dem wir sofort hängen geblieben sind: das Armband aus der Swarovski Idyllia Kollektion. Es ist etwas verspielter als ein klassisches Tennisarmband und genau deshalb perfekt, wenn Sie Ihrem Look einen besonderen Akzent verleihen möchten.

Swarovski Idyllia Kollektion © Swarovski

Wir würden es ganz unkompliziert zu Jeans, Blazer und weißem Shirt tragen – oder am Abend zu einem schlichten schwarzen Kleid. Gerade solche Pieces lieben wir, weil sie ein Outfit sofort interessanter wirken lassen, ohne dass man lange überlegen muss. Ein wunderschöner Abschluss unserer Swarovski-Favoriten – und definitiv eines der Stücke, das wir uns im aktuellen Amazon-Sale genauer ansehen würden.

Bis zu 60 % Rabatt: Bei diesen Swarovski-Deals würden wir nicht lange warten

Rabatte von teilweise bis zu 60 Prozent auf ausgewählte Swarovski-Pieces machen die aktuellen Amazon-Angebote für uns zu einem der spannendsten Fashion- und Schmuck-Funde der Prime Days. Vor allem, wenn Sie ohnehin ein bestimmtes Schmuckstück im Auge hatten, lohnt sich jetzt der Preisvergleich.

Unser Favorit? Das klassische Imber Emily Tennisarmband für jeden Tag – dicht gefolgt von den verspielten Idyllia-Pieces für alle, die etwas Besonderes suchen.

Und auch mit Blick auf Weihnachten würden wir uns die Angebote merken: Ein Swarovski-Schmuckstück unter dem Baum sieht schließlich wesentlich luxuriöser aus, als der reduzierte Preis vermuten lässt.

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