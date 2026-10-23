»Ehrlich Brothers live! No Limits - Die große Stadionshow«
Entertainment. Größer, spektakulärer, magischer: Mit "No Limits" haben Andreas und Chris Ehrlich im Deutsche Bank Park Frankfurt alle Dimensionen gesprengt. Vor über 40000 Fans präsentierten die Star-Magier atemberaubende Weltpremieren und stellten gleich drei Weltrekorde auf. Ob die Landung mit Raketenrucksäcken, ein gigantischer Riesenroboter oder eine waghalsige Befreiungsaktion in 20 Metern Höhe an brennenden Seilen _ "No Limits" macht seinem Namen alle Ehre.
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