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»Ehrlich Brothers live! No Limits - Die große Stadionshow«

Zwei Männer stehen auf einer Bühne vor einem großen, jubelnden Publikum in einem Stadion.
© Ehrlich Brothers live! No Limits
Weltrekord-Illusionen: Die Brüder begeistern über 40.000 Fans.
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Entertainment. Größer, spektakulärer, magischer: Mit "No Limits" haben Andreas und Chris Ehrlich im Deutsche Bank Park Frankfurt alle Dimensionen gesprengt. Vor über 40000 Fans präsentierten die Star-Magier atemberaubende Weltpremieren und stellten gleich drei Weltrekorde auf. Ob die Landung mit Raketenrucksäcken, ein gigantischer Riesenroboter oder eine waghalsige Befreiungsaktion in 20 Metern Höhe an brennenden Seilen _ "No Limits" macht seinem Namen alle Ehre.

RTL
20.15 UHR

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Große Bühnenshow mit Pyrotechnik, zwei Glaskästen und einem Künstler, der auf einem Kasten steht.
Teleboxen +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © No Limits - Die große Stadionsho

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