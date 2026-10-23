Highlights auf NETFLIX

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Doku: »The One About Matthew Perry«
Einblicke. Diese Dokuserie handelt von den Hollywood-Erfolgen, dem Eintreten für Suchtbewältigung und dem tragischen Tod des beliebten "Friends"-Stars aus Sicht seines Umfelds.
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Horror: »Balaraw: Blood Island« mit Gutierrez, Isidro und Dizon
Spannung. Jahre nach dem Verschwinden ihrer Mutter folgt Sabina einem mysteriösen Hinweis auf eine abgelegene Insel, wo sie auf die düsteren Geheimnisse ihrer Familie stößt
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Doku: »SCTV: The Greatest Show You've Never Heard Of«
Die legendären "SCTV"-Mitglieder kommen in dieser Doku zusammen, um munter zu feiern, wie eine lustige kanadische Sketch-Show Geschichte schrieb.
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