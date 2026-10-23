Highlights auf NETFLIX

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Ein Mann im Anzug und mit gemusterter Krawatte lächelt vor unscharfem Hintergrund.
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Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Doku: »The One About Matthew Perry«

Einblicke. Diese Dokuserie handelt von den Hollywood-Erfolgen, dem Eintreten für Suchtbewältigung und dem tragischen Tod des beliebten "Friends"-Stars aus Sicht seines Umfelds.

27.10.
FILM

Horror: »Balaraw: Blood Island« mit Gutierrez, Isidro und Dizon

Fünf Personen blicken ernst in verschiedene Richtungen vor einem dunklen, wolkigen Hintergrund.
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Spannung. Jahre nach dem Verschwinden ihrer Mutter folgt Sabina einem mysteriösen Hinweis auf eine abgelegene Insel, wo sie auf die düsteren Geheimnisse ihrer Familie stößt

29.10.
SERIE

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Stand-up-Comedy: »Zainab Johnson: Toxically Optimistic«

Frau mit Mikrofon steht lächelnd auf einer Bühne vor dunklem Hintergrund.
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In diesem scharfsinnigen Stand-up-Programm überrascht Zainab Johnson mit Waffengeschichten, einer Tesla-Krise und dem festen Glauben, überall das Gute zu sehen.

27.10.
SERIE

Doku: »SCTV: The Greatest Show You've Never Heard Of«

Mehrere verkleidete Menschen posieren fröhlich in einem alten Fernsehgerät.
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Die legendären "SCTV"-Mitglieder kommen in dieser Doku zusammen, um munter zu feiern, wie eine lustige kanadische Sketch-Show Geschichte schrieb.

30.10.
FILM

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