Highlights auf SKY

Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick

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Nonstop Horror-Filme: »Special: Sky Cinema Halloween«

Grusel. Sky Cinema Halloween feiert das Fest des Grauens: Vom 26. bis mindestens 31.10.2026 zeigt der Pop-up-Sender rund 50 Horrorfilme nonstop. Unter anderem mit dabei: der Neustart "Night Patrol". Auch die Teile eins bis fünf der "Final Destination"-Reihe sowie alle drei Teile der "Annabelle"-Reihe stehen auf dem Programm.

26.10.

FILME

Spannende True-Crime-Doku: »Charmed by the Devil«

. © Hersteller

Verbrechen. 1973 ermorden Douglas Gretzler und sein Komplize 17 Menschen. Eine Journalistin versucht mithilfe zahlreicher Tonaufnahmen, die Hintergründe der Taten zu entschlüsseln.

29.10.

SERIE

True-Crime: »Killer Stories – Den Mördern auf der Spur«

. © Hersteller

Verbrechen. Eine britische True-Crime-Serie, in der Nachrichtenmoderator Dermot Murnaghan abgründige Mordfälle und die Arbeit der Ermittler beleuchtet.

26.10.

SERIE

Spannung: »Morden auf Öd – Ein Insel-Krimi« mit Paula Kalenberg & Max Hubacher

. © Hersteller

Verbrechen. Drei Polizisten vertuschen eine Leiche. Eine neue Kollegin ermittelt verdeckt gegen Korruption.