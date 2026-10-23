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Highlights auf SKY

Gruselige Puppe Annabelle sitzt auf einem alten Holzstuhl, darunter der Filmtitel „Annabelle“.
© Hersteller
Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Nonstop Horror-Filme: »Special: Sky Cinema Halloween«

Grusel. Sky Cinema Halloween feiert das Fest des Grauens: Vom 26. bis mindestens 31.10.2026 zeigt der Pop-up-Sender rund 50 Horrorfilme nonstop. Unter anderem mit dabei: der Neustart "Night Patrol". Auch die Teile eins bis fünf der "Final Destination"-Reihe sowie alle drei Teile der "Annabelle"-Reihe stehen auf dem Programm.

26.10.
FILME

Spannende True-Crime-Doku: »Charmed by the Devil«

Frau geht auf einer Straße in der Wüste, großes Gesicht schwebt über den Bergen im Hintergrund.
. © Hersteller

Verbrechen. 1973 ermorden Douglas Gretzler und sein Komplize 17 Menschen. Eine Journalistin versucht mithilfe zahlreicher Tonaufnahmen, die Hintergründe der Taten zu entschlüsseln.

29.10.
SERIE

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True-Crime: »Killer Stories – Den Mördern auf der Spur«

Mann im Anzug blickt von oben auf eine Stadtlandschaft bei bewölktem Himmel.
. © Hersteller

Verbrechen. Eine britische True-Crime-Serie, in der Nachrichtenmoderator Dermot Murnaghan abgründige Mordfälle und die Arbeit der Ermittler beleuchtet.

26.10.
SERIE

Spannung: »Morden auf Öd – Ein Insel-Krimi« mit Paula Kalenberg & Max Hubacher

Zwei Menschen stehen am Strand, einer trägt eine Polizeiuniform, mit Text "Morden auf Öd".
. © Hersteller

Verbrechen. Drei Polizisten vertuschen eine Leiche. Eine neue Kollegin ermittelt verdeckt gegen Korruption.

26.10.
SERIE

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