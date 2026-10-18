TOP FILME am Sonntag

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Ein Mann und eine Frau sitzen distanziert auf einem Sofa in einem modern eingerichteten Raum.
© Hersteller
Die TV-Highlights im Überblick.
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ORF-Premiere: »Alter weißer Mann« mit Jan Josef Liefers

Heinz ist Ende 50 und versucht sein Bestes, mental jung zu bleiben und mit der Zeit zu gehen. Als sein neuer Kollege Älex eine KI vorstellt, die die Firma optimieren soll, kommt sich Heinz echt alt vor. Nach ein paar ungeschickten Fehltritten droht ihm der Jobverlust. Um zu beweisen, dass er kein ‚alter weißer Mann’, sondern progressiv und woke genug fürs Unternehmen ist, lädt er Vorgesetzte und Mitarbeitende zum Abendessen mit seiner Familie ein. Möglichst divers und multikulturell - doch schon bei der Vorbereitung tappt Heinz von einem Fettnäpfchen ins nächste.

ORF 1
20.15 UHR
Mehrere Menschen tanzen ausgelassen in lila und gelbem Partylicht.
. © Hersteller

Arzt-Serie: »Dr. Nice: Ungebetene Gäste« mit Patrick Kalupa

Ein Mann im blauen Blouson steht nachdenklich am Sandstrand mit Blick aufs Meer.
Schneller als er dachte steht Dr. Nice (Patrick Kalupa) ohne Zuhause da. © ZDF und Rudolf Wernicke

Romanze. Eine mysteriöse Krankheitswelle auf einer Flensburger Werft stellt Dr. Nice vor ein großes Rätsel. Mehrere Arbeiter leiden unter Fieber und Atemnot, doch die Laborwerte bleiben völlig unauffällig. Um die wahre Ursache zu finden, ermittelt Nice direkt vor Ort. Gleichzeitig verliert er sein Zuhause im Hotel und muss notgedrungen bei seinem Erzrivalen Dr. Schmidtke einziehen.

ZDF 
20.15 UHR

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Astronaut im weißen Raumanzug steht in verschneiter, eisiger Landschaft.
. © Hersteller

Action. Auf der Erde ist ein Leben kaum noch möglich. Der ehemalige NASA-Astronaut Joe Cooper erfährt durch seinen einstigen Mentor Dr. Brand, dass in der Nähe des Saturns ein Wurmloch existiert, das in eine andere Galaxie führen könnte und damit die Chance böte, einen Planeten zu entdecken, auf den sich die Menschen retten könnten. Cooper tritt mit Dr. Brands Tochter Amelia die riskante Reise an.

ARTE
20.15 UHR

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