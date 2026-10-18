Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »Das Vergessen - Spurlos im Moor«

ORF 1. Seit Monaten sucht die Polizistin Pia in einem österreichischen Dorf nach ihrer vermissten Nichte Amelie. Als ein blutiger Turnschuh im Moor entdeckt wird, startet eine große Suchaktion. Pia jagt den Mörder und gerät in einen Wettlauf mit der Zeit. Sie muss die dunklen Geheimnisse der Bewohner lüften und gegen eine persönliche Veränderung ankämpfen, die ihr Leben bedroht.

Im Moor: Polizistin Pia Krauss (Julia Koschitz) hält einen blutverschmierten Turnschuh in der Hand, der möglicherweise der Vermissten gehört. Hinter ihr steht Gruber (Matthias Böhm) mit seinem Hund, der den Schuh gefunden hat. © © ARD Degeto Film/ORF/Mona Film/

Dienstag: »Hermann Maier - Meine Heimat - Das Thayatal«

ORF 2. Hermann Maier erkundet den Nationalpark Thayatal an der österreichisch-tschechischen Grenze. In der vom Fluss geprägten Landschaft entdeckt er mit Experten dichte Wälder und schroffe Felsen. Dabei stößt er auf Spuren seltener Tiere wie Wildkatzen, Smaragdeidechsen und Fledermäuse. Zudem zeigt sich, wie sich die Natur am einstigen Eisernen Vorhang über Jahrzehnte ungestört entfalten konnte.

Universum - Hermann Maier - Meine Heimat: Das Thayatal - Für Universum begibt sich Hermann Maier diesmal in den Nationalpark Thayatal an der österreichisch-tschechischen Grenze - den mit rund 13 Quadratkilometern kleinsten und zugleich einen der vielfältigsten Nationalparks Österreichs. Über Jahrmillionen hat sich die Thaya tief in das uralte Gestein gegraben und eine einzigartige Landschaft geformt. Gemeinsam mit Rangern und Wissenschaftlern erkundet Hermann Maier diese faszinierende Wildnis aus dichten Wäldern, schroffen Felsen, stillen Flussläufen und seltenen Bewohnern. Dabei stößt der Skiweltmeister und Olympiasieger auf so manche Überraschung. Denn gerade das vermeintlich Kleine birgt im Thayatal oft die größten Wunder: verborgene Wildkatzenspuren im Wald, Smaragdeidechsen auf sonnenwarmen Felsen, faszinierende Einblicke in die Welt der Fledermäuse in den geheimnisvollen Eisleiten oder Edelkrebse in den klaren Zuflüssen der Thaya. Doch das Thayatal erzählt nicht nur von der Kraft der Natur. Es ist auch eine Landschaft, die von der europäischen Geschichte geprägt wurde. Dort, wo einst der Eiserne Vorhang Europa trennte, konnte sich über Jahrzehnte eine einzigartige Natur entwickeln. Heute arbeiten österreichische und tschechische Nationalparks eng zusammen, um diese außergewöhnliche Grenzlandschaft gemeinsam zu schützen. Die Universum-Dokumentation 'Hermann Maier - Meine Heimat: Das Thayatal' ist eine atmosphärische Entdeckungsreise durch eine der faszinierendsten und zugleich unbekanntesten Naturlandschaften Österreichs. Ein Film von Andrea Albrecht. - Im Bild: Der Flutende Hahnenfuß zieht Insekten, wie die Gebänderte Prachtlibelle an, die anderen Flußbewohnern wiederum als Nahrung dienen. Der Flutende Wasserhahnenfuß (Ranunculus fluitans) verwandelt den Fluss Thaya im Nationalpark Thayatal alljährlich im Spätsommer (ab August) in ein beeindruckendes, schneeweißes Blütenmeer. Foto: ORF/RANFILM. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightanga © ORF

Mittwoch: »Der Quiz Champion - Das Österreich-Deutschland-Special«

ORF 1. Ein Kandidat stellt sich in packenden Duellen fünf klugen Köpfen und nur wer die prominenten Experten in Sport, Literatur und Sprache, Musik, Ernährung sowie Film und Fernsehen in ihren Spezialgebieten schlägt, kann die 100.000 Euro gewinnen. Der Bewerber, der alle fünf Duelle gewinnt, kann Quiz-Champion werden und den Betrag einstreichen. Schafft es mehr als ein Kandidat, alle Duelle zu gewinnen, kommt es im großen Finale zu einem Stechen.

Der Quiz Champion - Das Österreich-Deutschland-Special - 'Der Quiz-Champion - Das Österreich-Deutschland-Special' findet zum ersten Mal statt. Der Weg zum 'Quiz-Champion'-Titel ist mit der Schnellwissensrunde und den anschließenden fünf Wissensduellen immer eine große Herausforderung. Kandidatenpaare aus Österreich und Deutschland treten an. Wer wird Quiz-Champion und erspielt 100.000 Euro? Die Kandidatenduos beweisen sich zuerst in der Schnellwissensrunde. Haben sie das geschafft, geht es in die Duelle gegen jeweils zwei Prominente in fünf Kategorien. Die Gegnerinnen und Gegner der österreichischen und deutschen Kandidatenpaare sind: Melissa Naschenweng und Vanessa Mai (Musik), Barbara Wussow und Wigald Boning (Erdkunde), Thomas Morgenstern und Franziska van Almsick (Sport), Dirk Stermann und Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Sarah Wiener und Nelson Müller (Ernährung). Moderiert von Johannes B. Kerner. - Im Bild: Melissa Naschenweng und Vanessa Mai (Musik). Foto: ORF/ZDF/Thomas Kierok. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Donnerstag: Neue Folge »Rosenheim Cops«

ORF 2. Der Börsenguru Kassian Dobler wurde vergiftet. Dobler veranstaltete hochpreisige Abendessen im kleinen Kreis, bei denen seine Fans brandheiße Anlagetipps erhielten. Die Kommissare Hansen und Kaya suchen den Täter im Kreis der Teilnehmer.

Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller, l.) zeigt den Kommissaren Hansen (Igor Jefti?, M.) und Kaya (Baran Hêvî, r.) einen am Tatort gefundenen Businessplan. © ZDF und Linda Gschwentner

Freitag: »Monika Gruber - Zu wahr um schön zu sein«

ORF 1. Das Fernsehprogramm, der Unterschied zwischen Mann und Frau und das Älterwerden sind die unerschöpflichen Quellen, aus denen die bayerische Kabarettistin sich für diesen Bühnenauftritt bedient.

'Monika Gruber - Zu wahr um schön zu sein', Gerade die kleinen Dinge im Leben können es einem schwer machen. Monika Gruber weiß das und legt gnadenlos den Finger in die Wunden unseres trostlosen Alltagslebens. Das tägliche Fernsehen, der Unterschied zwischen Mann und Frau und das Älterwerden sind die unerschöpflichen Quellen, aus denen die Kabarettistin sich bedient. Da kann es nur hilfreich sein, dass sie aus dem Ort Tittenkofen bei Erding stammt und ihren Weg bei der Sendung 'Die Komiker' oder 'Kanal fatal' beim Bayerischen Fernsehen gemacht hat. Monika Gruber erzählt, lästert und spottet mit spitzer Zunge. Wer Kabarett liebt, kommt an Monika Gruber nicht vorbei.Im Bild: Monika Gruber. SENDUNG: ORF3 - DI - 21.02.2023 - 20:15 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/BR/Helmut Milz. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Hugo-Portisch-Gasse 1, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606 © ORF

Samstag: »Aufsteirern - Die Show der Volkskultur«

ORF 1. Das größte Volkskulturfestival Österreichs feiert sein 25-jähriges Bestehen. Schauplatz des TV-Events ist wiederum die einzigartige historische Kulisse der Kasematten am Schloßberg in Graz. Das Fernsehpublikum darf einen Abend voll steirischem Charme und zahlreichen Stargästen erwarten _ mit Kulinarik, Musik, Volkstanz, Tracht und Traditionen, kombiniert mit viel Spaß, Action und Unterhaltung.

Aufsteirern - Die Show der Volkskultur - Bereits zum siebenten Mal ist ganz Österreich zum TV-Event 'Aufsteirern - Die Show der Volkskultur' eingeladen. Auf dem Programm steht ein Abend mit steirischem Charme, Überraschungen, Lebensfreude und zahlreichen Stargästen - mit viel Musik, Volkstanz und Tracht, einzigartig kombiniert mit Spaß, Action und Unterhaltung. Mit dabei sind u. a. Caro Fux, Johnny Logan, Ina Regen, JOSH, die O'Kelly Irish Dance Academy, Franz Posch und Dixieland Hall. Schauplatz sind einmal mehr die historischen Kulissen der Kasematten am Schloßberg in Graz, durch die Sendung führt Norbert Oberhauser. Regie führt Helmut Gürtl. - Im Bild: Johnny Logan und Kammermusikorchester. Foto: ORF/Landesstudio Steiermark/Regine Schoettl. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Sonntag: »Tatort: Gottesgarten«

ORF 2. Ein Travestiekünstler wird in einem Stundenhotel brutal erstochen. Die Kommissare Voss, Goldwasser und Neuzugang Rathgeber stehen vor einem Rätsel: Unzählige DNA-Spuren, aber keine Tatwaffe. Zunächst wirkt es wie ein Verbrechen im Rotlichtmilieu. Die Spuren führen das Team jedoch in die Idylle Gottesgarten zum Elternhaus des Opfers. Dort wird der Fall zu einer Frage nach Gerechtigkeit.

Von links: Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Kriminalhauptkommissarin Emmy Rathgeber (Rosalie Thomass) auf dem Staffelberg. © Hendrik Heiden