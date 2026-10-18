Die TV-Highlights der Woche

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.
Montag: »Das Vergessen - Spurlos im Moor«
ORF 1. Seit Monaten sucht die Polizistin Pia in einem österreichischen Dorf nach ihrer vermissten Nichte Amelie. Als ein blutiger Turnschuh im Moor entdeckt wird, startet eine große Suchaktion. Pia jagt den Mörder und gerät in einen Wettlauf mit der Zeit. Sie muss die dunklen Geheimnisse der Bewohner lüften und gegen eine persönliche Veränderung ankämpfen, die ihr Leben bedroht.
Dienstag: »Hermann Maier - Meine Heimat - Das Thayatal«
ORF 2. Hermann Maier erkundet den Nationalpark Thayatal an der österreichisch-tschechischen Grenze. In der vom Fluss geprägten Landschaft entdeckt er mit Experten dichte Wälder und schroffe Felsen. Dabei stößt er auf Spuren seltener Tiere wie Wildkatzen, Smaragdeidechsen und Fledermäuse. Zudem zeigt sich, wie sich die Natur am einstigen Eisernen Vorhang über Jahrzehnte ungestört entfalten konnte.
Mittwoch: »Der Quiz Champion - Das Österreich-Deutschland-Special«
ORF 1. Ein Kandidat stellt sich in packenden Duellen fünf klugen Köpfen und nur wer die prominenten Experten in Sport, Literatur und Sprache, Musik, Ernährung sowie Film und Fernsehen in ihren Spezialgebieten schlägt, kann die 100.000 Euro gewinnen. Der Bewerber, der alle fünf Duelle gewinnt, kann Quiz-Champion werden und den Betrag einstreichen. Schafft es mehr als ein Kandidat, alle Duelle zu gewinnen, kommt es im großen Finale zu einem Stechen.
Donnerstag: Neue Folge »Rosenheim Cops«
ORF 2. Der Börsenguru Kassian Dobler wurde vergiftet. Dobler veranstaltete hochpreisige Abendessen im kleinen Kreis, bei denen seine Fans brandheiße Anlagetipps erhielten. Die Kommissare Hansen und Kaya suchen den Täter im Kreis der Teilnehmer.
Freitag: »Monika Gruber - Zu wahr um schön zu sein«
ORF 1. Das Fernsehprogramm, der Unterschied zwischen Mann und Frau und das Älterwerden sind die unerschöpflichen Quellen, aus denen die bayerische Kabarettistin sich für diesen Bühnenauftritt bedient.
Samstag: »Aufsteirern - Die Show der Volkskultur«
ORF 1. Das größte Volkskulturfestival Österreichs feiert sein 25-jähriges Bestehen. Schauplatz des TV-Events ist wiederum die einzigartige historische Kulisse der Kasematten am Schloßberg in Graz. Das Fernsehpublikum darf einen Abend voll steirischem Charme und zahlreichen Stargästen erwarten _ mit Kulinarik, Musik, Volkstanz, Tracht und Traditionen, kombiniert mit viel Spaß, Action und Unterhaltung.
Sonntag: »Tatort: Gottesgarten«
ORF 2. Ein Travestiekünstler wird in einem Stundenhotel brutal erstochen. Die Kommissare Voss, Goldwasser und Neuzugang Rathgeber stehen vor einem Rätsel: Unzählige DNA-Spuren, aber keine Tatwaffe. Zunächst wirkt es wie ein Verbrechen im Rotlichtmilieu. Die Spuren führen das Team jedoch in die Idylle Gottesgarten zum Elternhaus des Opfers. Dort wird der Fall zu einer Frage nach Gerechtigkeit.
Die TV-Highlights der Woche
Montag, 19.10. Das Vergessen - 20.15 Uhr, ORF 1 Millionenshow - 20.15 Uhr, ORF 2 Jäger des verlorenen Schatzes - 20.15 Uhr, PRO 7
Dienstag, 20.10. Hermann Maier - Meine Heimat - Das Thayatal - 20.15 Uhr, ORF 2 Die Tricks der Onlinehändler - mit Pia Osterhaus - 20.15 Uhr, ZDF Die Welpen kommen - Mit Martin Rütter - 20.15 Uhr, VOX
Mittwoch, 21.10. Der Quiz Champion - Das Österreich-Deutschland-Special - 20.15 Uhr, ORF 1 Österreich vom Feinsten - 20.15 Uhr, ORF 2 The Masked Singer - 20.15 Uhr, PRO 7
Donnerstag, 22.10. Rosenheim Cops - 20.15 Uhr, ORF 2 True Stories: Schüsse im Keller - Das Attentat auf Leopold Wagner - 20.15 Uhr, ORF 1 JENKE.REPORT. - 20.15 Uhr, PRO 7
Freitag, 23.10. Monika Gruber - Zu wahr um schön zu sein - 20.15 Uhr, ORF 1 Der Alte - 20.15 Uhr, ORF 2 Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands - 20.15 Uhr, PRO 7
Samstag, 24.10. Aufsteirern - Die Show der Volkskultur - 20.15 Uhr, ORF 2 Der Quiz Champion - Das Österreich-Deutschland-Special - 20.15 Uhr, ORF 1 Ehrlich Brothers live! No Limits - Die große Stadionshow - 20.15 Uhr, RTL
Sonntag, 25.10. Tatort - 20.15 Uhr, ORF 2 Barbie - 20.15 Uhr, ORF 1 Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) - 20.15 Uhr, PRO 7