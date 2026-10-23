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Musik-Show: »Aufsteirern - Die Show der Volkskultur«

Mann in Tracht hält Schild mit dem Schriftzug "#Aufsteiern" vor bunter, festlicher Kulisse.
© Hersteller
Prominente aus Kunst, Kultur und Sport feiern in Graz.
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Stimmung. Das beliebte "Aufsteirern"-Festival in Graz feierte heuer sein 25-Jahr-Jubiläum – und bereits zum siebenten Mal geht "Aufsteirern – Die Show der Volkskultur" über die Bühne! Ein dem großen Jubiläum würdiges Programm und ganz im Stil des aus dem Erfolgsformat bekannten Volkskultur-Crossover präsentiert Norbert Oberhauser eine Fülle an einzigartigen Künstler:innen-Kombinationen mit Hits und musikalischen Überraschungen. Schauplatz des TV-Events sind einmal mehr die historischen Kulissen der Kasematten am Schloßberg in Graz. Mit dabei sind Caro Fux, Anna Buchegger, Josh., Ina Regen, Johnny Logan, Tagtraeumer, Brass Cuvée, Franz Posch und vielen mehr.

ORF 2
20.15 UHR

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Zwei Musiker treten auf einer Bühne auf, einer spielt Gitarre, der andere ein Saiteninstrument.
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