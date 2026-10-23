Fehlende Zustimmung der Toten: Museum verbannt Mumien aus Ausstellung

Ein renommiertes schottisches Museum hat jahrtausendealte ägyptische Mumien aus den Schauräumen entfernt, weil keine schriftliche Einwilligung der Verstorbenen vorliegt. Die Maßnahme im traditionsreichen Glasgower Kelvingrove Museum löst international heftige Debatten über den zeitgemäßen Umgang mit historischen Kulturgütern aus.

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Im renommierten Kelvingrove Museum in Glasgow bleiben vitrinenfüllende Relikte aus dem Alten Ägypten ab sofort vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Die Museumsleitung begründet diesen bemerkenswerten Schritt mit einem Zeichen des Respekts gegenüber den Verstorbenen, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet. Vor Ort informiert ein schlichtes Hinweisschild die Besucher darüber, dass menschliche Überreste aus den Schauräumen entfernt wurden, um deren Würde zu wahren.

Hinter der Entscheidung steht die Betreiberorganisation Glasgow Life, die den Schritt als Ausdruck einer zeitgemäßen Museumspraxis verteidigt. Ein Sprecher verwies dabei ausdrücklich auf den überarbeiteten Ethikkodex des Internationalen Museumsrats (ICOM) aus dem Juni 2026. Dieser besagt unmissverständlich, dass Museen die inhärente Würde menschlicher Überreste achten und den Respekt vor deren Bedeutung aktiv fördern müssen.

Diese historischen Schätze wurden aus den Vitrinen entfernt

Die Maßnahme betrifft mehrere herausragende Exponate der altägyptischen Sammlung, die über Jahrzehnte hinweg zu den Publikumsmagneten des Museums zählten. Die Museumsleitung sah sich zu diesem Schritt veranlasst, da für keines der Ausstellungsstücke eine dokumentierte Erlaubnis vorliegt:

Ein aufwendig bemalter Sarkophag, der die skelettierten Überreste des altägyptischen Priesters Nekht birgt

Der mumifizierte Kopf eines Mannes aus historischer Zeit

Eine mumifizierte rechte Hand, die einst im weltberühmten Tal der Könige bei Luxor in Ägypten freigelegt worden war

Ein Entwurf der Richtlinie für menschliche Überreste bei Glasgow Life sieht vor, dass Relikte nur dann gezeigt werden dürfen, wenn eine nachweisbare und informierte Zustimmung der betroffenen Person oder deren Nachkommen existiert. Liegt diese nicht vor, sei eine Entfernung aus dem öffentlichen Raum das einzig respektvolle Vorgehen.

Wissenschaftlicher Hintergrund und internationale Richtlinien

Rückendeckung erhält das Haus von Fachleuten wie Claire Gilmour, der Vorsitzenden von Egyptology Scotland. Sie betont, dass Glasgow keineswegs einen isolierten Einzelfall darstelle, da etwa auch das Museum in Manchester unlängst vergleichbare Maßnahmen ergriffen habe. Seit mehr als zehn Jahren drehe sich der wissenschaftliche Diskurs darum, wie solche Exponate ethisch sensibel präsentiert werden können.

Zudem stützt sich Glasgow Life auf den Bericht "Laying Ancestors to Rest" der parlamentarischen Allparteien-Gruppe für afrikanische Reparationen. Dieser Bericht kritisiert die Zurschaustellung ägyptischer Mumien scharf, da der mutmaßliche Wille der Verstorbenen sowie die Absichten der damaligen Bestattungsgemeinschaften systematisch ignoriert würden. Neben ethischen Überlegungen spiele auch der Konservierungsschutz eine Rolle: Im Archiv erhalten die Relikte dringend benötigte Ruhe vor schädlichem Licht und schwankender Luftfeuchtigkeit.

Besucher und Beobachter reagieren mit Unverständnis

Trotz der hehren ethischen Absichten stoßen die leeren Schaukästen bei zahlreichen Museumsbesuchern auf scharfe Kritik und offene Verwunderung. Viele Gäste fühlen sich um ein zentrales Bildungserlebnis gebracht, das ihr Interesse an der Geschichte erst geweckt hat.

Der schottische Kultursprecher der Konservativen, Murdo Fraser, geht hart mit der Museumsleitung ins Gericht. Er wettert öffentlich gegen den vermeintlichen Respekt: "Das ist Woke-Wahnsinn in seiner lächerlichsten Form." Eine Gesellschaft, die derart von modernen Befindlichkeiten besessen sei, verliere jedes Augenmaß. Es gehe nicht an, Geschichte verschwinden zu lassen, bloß weil sie aktuellen weltanschaulichen Standards nicht mehr passe.

Ein Besucher brachte seinen Unmut stellvertretend auf den Punkt und fragte, wie man die Würde eines Menschen verletzen könne, der vor Tausenden von Jahren verstarb und keine lebenden Nachfahren mehr hinterlässt. Andere Gäste bezeichneten den Vorstoß schlicht als verfehlt und schwer nachvollziehbar. Die Debatte darüber, wo Pietät endet und die Versteifung auf bürokratische Vorgaben beginnt, dürfte die internationale Museumswelt noch lange beschäftigen.