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Mega-Bau

Mitten in Afrika entsteht der größte Flughafen der Welt

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Luftaufnahme des modernen Bishoftu International Airport mit vielen Flugzeugen und Startbahnen.
© Ethiopian Airlines
Jährlich sollen 110 Millionen Passagiere abgefertigt werden.
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In Äthiopien entsteht ein gigantischer Flughafen, der den internationalen Luftverkehr in Afrika grundlegend verändern soll. Der geplante Bishoftu International Airport liegt rund 40 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Addis Abeba und soll nach seiner vollständigen Fertigstellung jährlich bis zu 110 Millionen Passagiere abfertigen können. Damit würde er sogar den derzeit weltweit größten Flughafen in Atlanta in den USA übertreffen.

Das Milliardenprojekt ist ein zentraler Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie des ostafrikanischen Landes. Geplant sind vier Start- und Landebahnen sowie Stellplätze für bis zu 270 Flugzeuge. Der neue Flughafen soll vor allem als internationales Drehkreuz für Ethiopian Airlines dienen, die größte Fluggesellschaft Afrikas. Zugleich soll er den Luftfrachtverkehr ausbauen und Äthiopien enger mit internationalen Märkten verbinden.

12,5 Milliarden Dollar

Die Kosten werden auf rund 12,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ethiopian Airlines will etwa 30 Prozent davon selbst finanzieren. Für den restlichen Betrag werden internationale Geldgeber benötigt. Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen.

Das Vorhaben hat allerdings auch Schattenseiten: Für das Baugelände mussten zahlreiche Menschen ihre bisherigen Wohnorte verlassen. Besonders betroffen sind Landwirte, die durch die Umsiedlung ihre Anbauflächen verloren haben.

Äthiopien setzt große Hoffnungen in den Flughafen. Er soll neue wirtschaftliche Chancen eröffnen und das Land als bedeutenden Verkehrsknotenpunkt zwischen Afrika und dem Rest der Welt etablieren.

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