Braunbär-Alarm in Niederösterreich: ''Seien Sie vorsichtig''

Im Bezirk Baden ist in den vergangenen Tagen angeblich ein Braunbär gesichtet worden.

Darüber informieren die Marktgemeinde Hernstein und die Gemeinde Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) auf ihren Websites. Betont wird, es sei "derzeit nicht bestätigt", dass es sich tatsächlich um einen Bären gehandelt hat. Gesehen worden sein soll das Tier in Hernstein und Pottenstein.

"Seien Sie in nächster Zeit bei Waldspaziergängen vorsichtig"

Nach Rücksprache werde bestätigt, "dass von einer Privatperson ein Bär im Gemeindegebiet gesichtet worden sein soll", informiert die Gemeinde Hernstein. Die Behörden würden diese Meldung prüfen. In Matzendorf-Hölles wird ebenfalls auf den Fall verwiesen. "Da die Entfernung zu unserem Gemeindegebiet nicht groß ist, besteht die Möglichkeit, dass das Tier auch in unseren Wäldern auftaucht. Seien sie also in nächster Zeit bei Waldspaziergängen vorsichtig", ist auf der Homepage zu lesen. "Sollten sie eine Sichtung erleben bzw. verdächtige Spuren wahrnehmen, nehmen sie bitte umgehend Kontakt mit der Gemeinde bzw. zur hiesigen Jägerschaft auf."

Der ORF Niederösterreich berichtete am Donnerstagabend online, dass sich Aldin Selimovic, Wissenschaftlicher Berater des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs, die Lage in der Region bereits selbst angesehen habe. Zwar seien die Beobachtungen der Privatperson "plausibel", jedoch konnte kein tatsächlicher Bären-Nachweis erbracht werden. Auch geografisch sei der Aufenthalt eines Bären dort zwar nicht unmöglich, aber durchaus unwahrscheinlich.