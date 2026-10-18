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»Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer«

Zwei Männer stehen bei Sonnenuntergang neben einem Oldtimer mit geöffneten Türen.
© Grenzenlos Genial Gekocht mit He
Henssler & Lafer suchen die beste Pizza Norditaliens.
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Challenge. Die Köche Steffen Henssler und Johann Lafer reisen durch Norditalien, um sich auf die Pizza-Weltmeisterschaft in Parma vorzubereiten. Auf ihrer kulinarischen Expedition suchen sie nach traditionellen Techniken und exquisiten Zutaten für ihre perfekte Pizza. In verschiedenen Regionen lernen sie von einheimischen Pizzabäckern und entwickeln ihre Interpretationen des italienischen Klassikers für den Wettbewerb.

VOX
20.15 UHR

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Ein Mann nimmt mit einem Pizzaschieber eine dampfende Pizza aus dem Ofen, ein weiterer Mann steht im Hintergrund.
Johann Lafer (r.) und Steffen Henssler +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Grenzenlos Genial Gekocht mit He

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