»Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer«
Challenge. Die Köche Steffen Henssler und Johann Lafer reisen durch Norditalien, um sich auf die Pizza-Weltmeisterschaft in Parma vorzubereiten. Auf ihrer kulinarischen Expedition suchen sie nach traditionellen Techniken und exquisiten Zutaten für ihre perfekte Pizza. In verschiedenen Regionen lernen sie von einheimischen Pizzabäckern und entwickeln ihre Interpretationen des italienischen Klassikers für den Wettbewerb.
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