Mutter rast mit Pick-up über Fußballplatz - zwei Tote

Unter den Todesopfern ist ein erst sechs Jahre alter Bub

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Wichita im US-Staat Kansas ist am Samstag ein Pickup in eine Gruppe von Fußballspielern gerast und hat zwei Menschen, darunter einen sechsjährigen Burschen, totgefahren.

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Das zweite Todesopfer war ein 35-jähriger Mann, teilte die Polizei mit. Elf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wobei die Verletzungen von zehn Personen wohl nicht lebensgefährlich sind. "Das ist eine Tragödie", sagte der Polizeichef der Stadt, Aaron Moses, auf einer Pressekonferenz.