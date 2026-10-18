oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Darunter ein Bub (6)

Mutter rast mit Pick-up über Fußballplatz - zwei Tote

Kinder in roten Trikots sitzen neben Erwachsenen und einem Polizeiauto auf einem Sportfeld in Wichita.
© X
Unter den Todesopfern ist ein erst sechs Jahre alter Bub
OE24 auf Google bevorzugen

Wichita im US-Staat Kansas ist am Samstag ein Pickup in eine Gruppe von Fußballspielern gerast und hat zwei Menschen, darunter einen sechsjährigen Burschen, totgefahren.

Das zweite Todesopfer war ein 35-jähriger Mann, teilte die Polizei mit. Elf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wobei die Verletzungen von zehn Personen wohl nicht lebensgefährlich sind. "Das ist eine Tragödie", sagte der Polizeichef der Stadt, Aaron Moses, auf einer Pressekonferenz.

Auch interessant

Alarm: Zaun am Airport Leipzig durchbrochen

Frankreich in Flammen: Historisches Rathaus stürzt ein

Reise-Boom 2027: Diese Urlaubsziele werden jetzt immer beliebter

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Microsoft & Symantec zerstören Botnet

Hochsensible Menschen: Was ihre Stimmung wirklich beeinflusst

Trümmer der AirAsia-Maschine gefunden

Vom Dino zum Vogel: Forscher widerlegen alte Theorie

Corona-Tests zu teuer für Frauen-Bundesliga

Mutter rast mit Pick-up über Fußballplatz - zwei Tote

Spanien startet den Super-Tag

Robbe liebt es mit Hund zu kuscheln

Satelliteninternet in Ukraine weiter gebremst

Frankreich in Flammen: Historisches Rathaus stürzt ein