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»Tatort: Unter Feinden«

Eine Frau im Vordergrund, dahinter zwei Männer, einer davon in Polizeiuniform, im herbstlichen Freien.
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Für Kommissar Borowski bricht in Kiel eine neues Kapitel an.
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Krimi. Nach dem Tod ihrer Kollegin und besten Freundin Anna Nowak glaubt Kommissarin Mila Şahin nicht an einen Drogenunfall. Trotz Krankschreibung ermittelt sie heimlich gegen Kuper aus dem Wirtschaftsdezernat. Sie vermutet ein Netzwerk aus Korruption, organisierter Kriminalität und Geldwäsche – und will die Wahrheit um jeden Preis ans Licht bringen. Dabei widersetzt sie sich ihrem neuen Vorgesetzten Robert Iwersen.

Im Vorzeigeunternehmen Prometheus droht der Konflikt zwischen Oscar Berger (Pascal Houdus) und Viola Berger (Sarah Hostettler) zu eskalieren. Viola fürchtet die Rache des Mafia-Bosses Luca Pelosi (Fabrizio Romagnoli), während Oscar ihr die Schuld an ihrer misslichen Lage gibt, weil sie schmutziges Geld angenommen haben. Pelosi reist persönlich nach Kiel, um seine Millioneninvestitionen zu schützen. Sicherheitschef Franco Steiner (Sascha Alexander Geršak) versucht, die Lage zu entschärfen.
Mila hält Kuper für die Schlüsselfigur der Korruptionszelle. Gemeinsam mit Polizeipsychologin Elli Krieger sucht sie ihn heimlich in seiner Wohnung auf – doch Kuper scheint bereits auf sie gewartet zu haben …

ORF 2
20.15 UHR

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