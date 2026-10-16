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Highlights auf DISNEY+

Vier Erwachsene unterschiedlichen Alters stehen nebeneinander und schauen in die Kamera.
© Hersteller
Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Starbesetzte Komödie: »As They Made Us: Ein Leben lang«

Drama. Die alleinerziehende Abigail versucht verzweifelt, ihre zerbrechende Familie zusammenzuhalten, während ihre Eltern die schwere Krankheit des Vaters leugnen und ihr Bruder seit Jahren auf Abstand geht.

23.10.
FILM

Animiertes Südseeabenteuer für die ganze Familie: »Vaiana«

Filmplakat von Disney's "Vaiana" mit den Hauptfiguren Vaiana, Maui, einem Hahn und einem Schwein.
. © Hersteller

Märchen. Die Häuptlingstochter Vaiana sticht gegen das Verbot ihres Vaters heimlich in See, um den Halbgott Maui zu finden und ihre Heimatinsel zu retten.

21.10.
FILM

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