Highlights auf DISNEY+
Starbesetzte Komödie: »As They Made Us: Ein Leben lang«
Drama. Die alleinerziehende Abigail versucht verzweifelt, ihre zerbrechende Familie zusammenzuhalten, während ihre Eltern die schwere Krankheit des Vaters leugnen und ihr Bruder seit Jahren auf Abstand geht.
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Animiertes Südseeabenteuer für die ganze Familie: »Vaiana«
Märchen. Die Häuptlingstochter Vaiana sticht gegen das Verbot ihres Vaters heimlich in See, um den Halbgott Maui zu finden und ihre Heimatinsel zu retten.
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