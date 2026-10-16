ÖSV-Legende feiert "verrückte" Lindsey Vonn

US-Star Lindsey Vonn arbeitet mit Hochdruck an einer Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup. Prominente Unterstützung und vollste Rückendeckung erhält die Rekordabfahrerin nun von Österreichs Abfahrts-Ikone Michael Walchhofer.

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Die Gerüchte um eine Rückkehr von Lindsey Vonn in den internationalen Skizirkus elektrisieren die Wintersportwelt. Nachdem ihre sportliche Laufbahn im Gefolge schwerer Stürze bereits als beendet galt, schuftet die US-Amerikanerin akribisch für einen weiteren Start auf den steilsten Pisten der Welt. Zuspruch erntet sie dabei von fachkundiger Seite: ÖSV-Größe Michael Walchhofer stellt sich klar hinter die Pläne der Athletin. Bei "Eurosport" fand der dreifache Gewinner der Abfahrts-Kristallkugel deutliche Worte des Respekts: "Sie ist eine Athletin, die man niemals abschreiben darf, weil sie im positiven Sinne verrückt ist und immer wieder zeigt, dass mehr möglich ist, als man zunächst glaubt."

Der Salzburger Abfahrts-Weltmeister weiß genau, wovon er spricht. Zwischen den Jahren 2004 und 2009 dominierte Walchhofer die Königsdisziplin und holte gleich dreimal die begehrte kleine Kristallkugel in der Abfahrtswertung nach Österreich. Aus seiner Sicht besitzt Vonn weiterhin jenes fahrerische Vermögen und jenen Kampfgeist, der für weltweite Spitzenplatzierungen unverzichtbar ist.

Die Meilensteine und Fakten zu Lindsey Vonns Rückkehr

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Zwischen schwerem Olympia-Sturz und Rekord-Jagd

Die jüngere Vergangenheit der US-Amerikanerin glich einer furchterregenden Achterbahnfahrt der Gefühle. Es ist noch nicht einmal ein volles Jahr vergangen, seit Vonn mit einem triumphalen Sieg bei der traditionsreichen Abfahrt in Zauchensee die Konkurrenz in Staunen versetzte. Nur wenige Wochen nach diesem Jubellauf schien das Schicksal jedoch endgültig gegen sie zu entscheiden. Ein schwerer Sturz bei den Olympischen Spielen zog mehrere chirurgische Eingriffe nach sich und hinterließ ein Trümmerfeld. Viele Beobachter rechneten fest mit dem definitiven Schlusspunkt unter eine beispiellose Laufbahn.

Michael Walchhofer © GEPA

Doch Aufgeben entsprach noch nie dem Naturell der US-amerikanischen Ausnahmesportlerin. Walchhofer traut ihr sogar zu, wieder ganz vorne mitzumischen: "Lindsey Vonn hat – und ich sage ganz bewusst – bis dato ihr letztes Weltcuprennen bei uns in Zauchensee gewonnen." Weitere Triumphe schließt der Kenner keineswegs aus. Mit insgesamt 45 Einzelsiegen in der Abfahrt hält sie nach wie vor den ewigen Rekord im alpinen Damen-Skisport.

Vorbildwirkung und Rennkalender für den Winter

Während ihr damaliger Olympia-Start nur eine Woche nach einem erlittenen Kreuzbandriss in der Fachwelt teils heftige Kritik hervorgerufen hatte, bricht Walchhofer eine Lanze für die unerschütterliche Willenskraft der Amerikanerin: "Davon kann sich jeder etwas abschauen: immer weitermachen und einmal öfter aufstehen, als man hinfällt. Dahinter steckt wahnsinnig viel Arbeit. So etwas passiert nicht von selbst." Für ihn fungiert der unbändige Einsatz von Vonn als erstklassiges Vorbild für Leistungsträger und Sportfans gleichermaßen.

Bis zum tatsächlichen Härtetest bleibt noch etwas Vorbereitungszeit. Zwar fällt der Startschuss für den Ski-Weltcup bereits in diesem Monat mit den Riesentorläufen auf dem Rettenbachferner in Sölden, für Vonn dürften die Uhren jedoch anders ticken. Das erste Abfahrtswochenende des Winters steht erst Anfang Dezember im US-amerikanischen Beaver Creek auf dem Programm. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Ausnahmeathletin dort ihr Comeback auf vertrautem Terrain in Angriff nehmen will. Vor dem anstehenden Wiegenfest am Sonntag, dem 18. Oktober, tankte sie jedenfalls noch Sonne und Energie: Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem französischen Skirennläufer Mathieu Bailet, verbrachte Vonn erholsame Urlaubstage an der südfranzösischen Küste.