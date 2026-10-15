Nach Horror-Sturz: Kilde schon wieder schwer verletzt

Das Verletzungspech lässt Aleksander Aamodt Kilde einfach nicht los! Gerade erst hatte sich der norwegische Ski-Star nach seiner langen Leidenszeit zurückgekämpft, jetzt folgt der nächste brutale Rückschlag. Beim Abfahrtstraining im chilenischen La Parva stürzte der 34-Jährige am Mittwoch und riss sich die Achillessehne. Das bestätigte der norwegische Skiverband am Donnerstag.

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Statt der Vorbereitung auf den Winter steht für Kilde nun wieder die medizinische Abklärung im Mittelpunkt. Der Lebensgefährte von US-Superstar Mikaela Shiffrin reist nach Innsbruck zurück. Dort will er sich bei seinem vertrauten medizinischen Team weiteren Untersuchungen unterziehen und die Behandlungsmöglichkeiten besprechen. Wie lange er ausfällt, ist noch offen.

Kildes Leidensgeschichte ist bitter: Im Jänner 2024 krachte er bei der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer in die Fangnetze. Die Folgen waren dramatisch: Eine tiefe Schnittverletzung an der Wade und eine schwere Schulterverletzung. Komplikationen machten den Weg zurück zusätzlich mühsam. Rund zwei Jahre musste der Norweger pausieren, ehe er in der vergangenen Saison endlich sein Comeback feiern konnte.

Doch von alter Stärke war zunächst wenig zu sehen. In neun Rennen schaffte es Kilde dreimal in die Punkte, sein bestes Ergebnis war Rang elf in der Abfahrt von Beaver Creek. Dann machte ihm der Rücken erneut einen Strich durch die Rechnung: Noch vor den Olympischen Spielen in Norditalien musste er die Saison wegen anhaltender Beschwerden vorzeitig beenden.

21 Weltcup-Siege – doch Körper spielt nicht mit

Dabei gehört Kilde zu den ganz Großen im Speed-Bereich. 21 Weltcup-Siege in Abfahrt und Super-G hat er bereits auf dem Konto. Nach den schweren Rückschlägen wollte er endlich wieder ganz vorne angreifen. Sein Ziel hatte er klar formuliert: den nächsten großen Sieg jagen.

Jetzt ist der nächste Anlauf jäh gestoppt. Während am 24. und 25. Oktober in Sölden die neue Weltcup-Saison beginnt, muss Kilde erneut um seine Rückkehr kämpfen.