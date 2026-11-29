Anton Grammel, beim RTL in Copper Mountain Überraschungs-Dritter hinter Seriensieger Lucas Pinheiro Braathen und Stefan Brennsteiner, verriet nach seiner ersten Podestplatzierung lustige Motivations-Details.

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Im März hatte Grammel als RTL-Siebenter in Lillehammer seine beste Weltcup-Platzierung eingefahren. Acht Monate später schaffte er es am Sonntag in Copper Mountain als 28-Jähriger erstmals aufs Podest.

Dabei war der Deutsche schon aus dem DSV-Kader aussortiert worden. Auf Eigeninitiative kämpfte er sich zurück und mischt jetzt die Weltklasse auf. "Es freut mich richtig, dass der Knoten endlich geplatzt ist", strahlte der am Bodensee aufgewachsene Friedrichshafener am Sonntag in der Colorado-Sonne. "Es hat sich in der letzten Zeit auch angebahnt, dass wir als Riesenslalom-Mannschaft immer mehr an der absoluten Weltspitze schnuppern."

Dann die Kampfansage an die Österreicher, die in Copper Mountain mit dem Zweitplatzierten Stefan Brennsteiner gerade noch einen Läufer vor den Spätzünder brachten: "Das war erst der Anfang für uns."

"Hauptsoch vor die Deitschn"

Auf die Frage von ORF-Reporter Rainer Pariasek nach seinem Ansporn meinte Grammel: "Das Interview von Julia Scheib ...". In "Willkommen Österreich" bei Stermann & Grissemann hatte die RTL-Gesamtsiegerin 2025/26 zu ihren Zielen frech gemeint: "Am Ende des Tages ist es dann schon so: Hauptsache vor die Deitschn ..."

Leider brachte die Steirerin ihre Lockerheit dann nicht auf die Piste. Bei ihren ersten zwei RTL-Auftritten seither sah Scheib nicht das Ziel. Die Deutsche Emma Aicher (23) startete hingegen mit den Plätzen 3 (RTL in Sölden) und 1 (Slalom-Sieg in Levi) beeindruckend stark in die Saison und liegt im Gesamtweltcup mit 240 Punkten auf Platz 3 hinter der Albanerin Lara Colturi (366) und der Schweizer Killington-Slalomsiegerin Camille Rast (254).

Nebenbei verriet Grammel noch, dass auch seine Teamkollegen durch den Scheib-Sager aufgestachelt worden wären.

Andreas Puelacher hat als Cheftrainer der deutsche Ski-Damen leicht lachen: "Hier kann ich tun und lassen, was ich will." © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

"Hauptsoch vor die Österreicher"

oe24 hakte dazu beim ehemaligen ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher, seit 2022 Cheftrainer bei den deutschen Alpin-Damen, nach. Inzwischen ist der Scheib-Spruch auch bei Puelacher zum geflügelten Wort geworden. "Damit ziehen wir Trainer unsere österreichischen Kollegen auf", lacht der 62-jährige Tiroler. "Aber auf eine nette Art ...". Tatsächlich könnte Puelacher mit Aicher die große Kristallkugel nach Deutschland holen - das war ihm zuletzt 2018/19 in Österreich mit Marcel Hirscher gelungen. Jetzt lacht er: "Hauptsoch vor die Österreicher ..."