Stefan Brennsteiner jubelt über Platz zwei im Riesentorlauf von Copper Mountain hinter Lucas Pinheiro Braathen. ÖSV-Shootingstar Joshua Sturm fuhr als Vierter sein bestes Weltcup-Ergebnis ein.

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24 Stunden nach der Super-G-Absage herrschten Topbedingungen im rund 3.000 Meter hoch gelegenen US Speed Center in Colorado. Der Vorjahrssieger aus Salzburg kämpfte verzweifelt: Stefan Brennsteiner musste sich nach Halbzeit-Führung nur Sölden-Sieger und Gesamtweltcup-Dominator Lucas Pinheiro Braathen (BRA) um 14 Hundertstel geschlagen geben.

Überraschend nicht am Podest: Marco Odermatt. Der mit Übergewichtsproblemen kämpfende RTL-Dominator der vergangenen Jahre, wurde nur Achter. Der Belgier Sam Maes, Dritter im 1. Durchgang, scheiterte auf dem Weg zu einer Podestplatzierung wenige Meter vorm Ziel.

Joshua Sturm brachte Top-Halbzeit ins Ziel

Technik-Allrounder Joshua Sturm wird immer mehr zum rot-weiß-roten Shootingstar der noch jungen Weltcup-Saison. Nach den Plätzen 17 in Sölden (RTL) und 12 in Gurgl (Slalom) fuhr der 25-Jährige am Sonntag in Copper sein bestes Karriereergebnis ein. Erstmals hat der Tiroler, nach dem 1. Durchgang Fünfter, eine gute Halbzeit-Platzierung ins Ziel gebracht.

Marco Schwarz, 13. nach dem 1. Lauf, schaffte es nach dem Aus in Sölden ins Ziel und meinte: "Langsam kommt mein Gefühl zurück." Raphael Haaser fiel nach Halbzeit-Platz 9 aus den Top 10.

Weiter geht's mit der "Mini-WM" in Beaver Creek, wo von Donnerstag bis Sonntag zwei Abfahrten, ein Super-G und der nächste Riesentorlauf am Programm stehen.