Ein britischer Klinikverbund sorgt mit einer Präsentation über Geschlechtsidentitäten für Diskussionen. Darin werden gleich zwölf verschiedene Identitäten aufgelistet – von "genderfluid" bis "demigirl".

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Die Präsentation des Klinikverbunds Cumbria, Northumberland, Tyne and Wear (CNTW) führt zwölf Geschlechtsidentitäten an. Darunter finden sich Begriffe wie "trigender", "genderfluid" und "demigirl". Erklärt werden auch "neutrois" – eine geschlechtsneutrale Identität –, "agender" für Menschen ohne Geschlechtsidentität sowie "genderqueer" und "androgyne".

Der CNTW-Verbund zählt zu den großen Gesundheitsorganisationen im Nordosten Englands und versorgt rund 1,7 bis 1,8 Millionen Menschen. Die Unterlagen wurden allerdings nur bei einer einzelnen Veranstaltung im LGBT-Geschichtsmonat 2024 eingesetzt. Es handelte sich laut Klinikverbund weder um eine reguläre Schulung noch um eine allgemeine Bildungsveranstaltung.

"Mutter und Vater" sollen ersetzt werden

Auch andere Einrichtungen des britischen Gesundheitsdienstes NHS stehen wegen ihrer Sprachempfehlungen in der Kritik. Mitarbeiter sollen teilweise Begriffe wie "Mutter und Vater", "Ehemann und Ehefrau" oder "Bruder und Schwester" vermeiden und stattdessen neutralere Bezeichnungen wie "Elternteil", "Partner" oder "Geschwister" verwenden.

Auch andere Einrichtungen des britischen Gesundheitsdienstes NHS stehen wegen ihrer Sprachempfehlungen in der Kritik. © In Pictures via Getty Images

Auch die klassische Begrüßung "Meine Damen und Herren" soll in manchen Empfehlungen durch "verehrte Gäste" ersetzt werden.

Politiker kritisiert Gender-Vorgaben

Der konservative Gesundheitspolitiker Damian Hinds kritisiert solche Vorgaben. Der NHS sei dazu da, Patienten zu behandeln und nicht die Sprache zu kontrollieren. Gerade in der Medizin sei das biologische Geschlecht relevant, klare Formulierungen seien für eine gute Gesundheitsversorgung entscheidend.

Der konservative Gesundheitspolitiker Damian Hinds kritisiert solche Vorgaben. © NurPhoto via Getty Images

Auch das britische Gesundheitsministerium betont, dass Schulungen dem geltenden Recht entsprechen und vor allem der Versorgung von Patienten dienen müssen.