Wer nach der Arbeit noch schnell einkaufen will, könnte in Österreich künftig deutlich mehr Zeit dafür haben. Der Chef der Billa-Mutter Rewe fordert eine radikale Reform der Öffnungszeiten.

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Im Interview mit dem "Kurier" fordert Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti, die erlaubten wöchentlichen Öffnungszeiten für herkömmliche Geschäfte von derzeit 72 auf 78 Stunden auszuweiten. Damit könnten Filialen beispielsweise bereits um 7 Uhr statt um 7.20 oder 7.40 Uhr aufsperren.

Der Handelsmanager nimmt dabei auch Politik und Sozialpartner in die Pflicht. Die Öffnungszeiten sollten sich stärker nach den Bedürfnissen der Kunden richten. Haraszti erzählt dazu eine Anekdote: Eine Gewerkschafterin habe ihn einmal gefragt, warum ihre Billa-Filiale erst um 7.40 Uhr öffne. Seine Antwort: "Wegen Ihnen."

Billa in Wien bis 22 Uhr?

Besonders für Pendler seien die derzeitigen Öffnungszeiten ein Problem. Wer früh aus dem Haus muss und erst am Abend zurückkommt, habe oft kaum noch Zeit zum Einkaufen. Rewe bekomme dazu zahlreiche Beschwerden, schildert Haraszti.

Während manche Filialen keine zusätzlichen Öffnungsstunden benötigen würden, wären bei anderen sechs weitere Stunden sinnvoll. Einzelne Märkte, etwa in der Wiener Innenstadt, würde der Rewe-Chef sogar gerne bis 22 Uhr offen halten. Eine flächendeckende Öffnung aller Filialen rund um die Uhr schließt er aus wirtschaftlichen Gründen aus.

Auch Selbstbedienungsshops sollen länger öffnen

Haraszti fordert außerdem eine Gleichstellung von autonomen Supermärkten mit Automatenshops. Während Automaten rund um die Uhr betrieben werden dürfen, gelten für personallose Geschäfte weiterhin gesetzliche Beschränkungen.

Haraszti fordert außerdem eine Gleichstellung von autonomen Supermärkten mit Automatenshops. © APA/HANS KLAUS TECHT

Gerade in den mehr als 500 Gemeinden Österreichs ohne Nahversorger sieht der Rewe-Chef großes Potenzial für solche Geschäfte. Die Lockerung der Regeln bezeichnet er als seinen Weihnachtswunsch.

Gewerkschaft warnt vor Belastung

Widerstand kommt von der Gewerkschaft GPA. Sie bezweifelt, dass längere Öffnungszeiten tatsächlich zu mehr Einkäufen führen, und warnt vor zusätzlichen Belastungen für Beschäftigte. Besonders problematisch seien Randzeiten, zu denen oft auch die Kinderbetreuung schwierig sei.

Haraszti argumentiert hingegen, dass ausreichend Mitarbeiter gerne zu diesen Zeiten arbeiten würden – auch wegen entsprechender Zulagen. Längere Öffnungszeiten könnten zudem neue Jobs schaffen.