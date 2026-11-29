Trotz demoliertem Auto wird Max Verstappen in Katar Vierter und fixiert die Vize-WM. Beim Aussteigen löst sich auch noch ein Teil des Frontflügels.

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Die Hälfte des Frontflügels löste sich beim Aussteigen, der Seitenkasten war voller Löcher: Max Verstappen schleppte in Katar einen schwer beschädigten Red Bull auf Platz vier. Wie stark sein Wagen gelitten hatte, schilderte der Niederländer erst nach dem Rennen im Interview mit Viaplay.

Ausgelöst hatte den Schaden ausgerechnet sein Teamkollege. Isack Hadjar kam in der ersten Runde unmittelbar vor Verstappen von der Strecke ab und schleuderte Kies auf dessen Auto. Die Steine erwischten den Red Bull auf der linken Seite. Verstappen musste fast die gesamte Renndistanz mit dem Schaden absolvieren.

Kies von Hadjar trifft Verstappens Auto

Auch Hadjars Frontflügel war beschädigt. In Runde sechs ließ der Franzose Verstappen auf Platz vier passieren. Für den Niederländer begann danach ein Rennen mit gleich mehreren Problemen: In den ersten beiden Abschnitten kämpfte er mit Untersteuern und körnenden Reifen.

Erst im letzten Rennabschnitt lief es besser. Oscar Piastri auf Platz drei blieb außer Reichweite. Dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris hielt Verstappen dagegen bis ins Ziel hinter sich – obwohl der Brite nach seinem zweiten Boxenstopp frischere Reifen hatte.

Verstappen beim Aussteigen vor dem Start: Schon in Runde eins wurde sein Red Bull von aufgewirbeltem Kies beschädigt. © Getty Images

Vizeweltmeister? »Der erste Verlierer«

Platz vier genügte Verstappen, um sich vorzeitig Rang zwei in der Fahrer-WM zu sichern. Seine Einordnung fiel knapp aus: "Ich bin der erste Verlierer der Weltmeisterschaft", sagte er nach dem Rennen.

Wie stark sein Red Bull auf dem Weg zur Vize-WM beschädigt war, verriet er ebenfalls. "Die Hälfte meines Frontflügels war kaputt, und durch den Kies hatte ich Löcher im Seitenkasten", schilderte Verstappen nach dem Rennen.

456:456 – jetzt entscheidet Abu Dhabi

Für Red Bull steht beim Saisonfinale noch Platz drei in der Konstrukteurs-WM auf dem Spiel. Verstappen und Hadjar sammelten in Katar zusammen 16 Punkte. McLaren holte mit Piastri und Norris 25 Zähler und zog damit gleich.

Vor dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi (6. Dezember) stehen beide Teams bei exakt 456 Punkten.