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Gewitter im Anmarsch: Wo es heute kracht

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In Teilen Österreichs muss man am Montag mit Gewittern rechnen.
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Österreich steht auch am Montag vor einem weiteren heißen Sommertag. Vor allem im Osten steigen die Temperaturen kräftig an, gleichzeitig nimmt im Laufe des Nachmittags die Gewittergefahr zu. Damit bleibt das Wetter zweigeteilt: Während es in vielen Regionen lange sonnig und trocken bleibt, können sich vor allem über den Bergen kräftige Gewitter entwickeln.

Besonders heiß wird es von Linz bis Wien sowie im Weinviertel und im Nordburgenland. Dort werden bis zu 36 oder 37 Grad erwartet. Auch sonst bleibt es mit 27 bis 34 Grad verbreitet heiß, vielerorts kommt zudem schwüle Luft hinzu.

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So wird das Wetter bei der Sonnenfinsternis

Gewitter entstehen

Zunächst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mit mäßigem bis lebhaftem Westwind ziehen einzelne Schauer durch. Im weiteren Tagesverlauf werden die Schauer und Gewitter häufiger, wobei der Schwerpunkt im Bergland liegt. Lokal können die Gewitter auch kräftiger ausfallen. Im Donauraum und im Burgenland dürfte es dagegen vielfach trocken bleiben.

Am Abend verlagert sich die Gewittergefahr in den Westen und Süden. Dort sind weiterhin einzelne Schauer und Gewitter möglich. Im Norden und Osten bleibt es überwiegend trocken, ehe in der Nacht auch dort zeitweise Wolken aufziehen.

Die Temperaturen gehen in der Nacht auf 25 bis 18 Grad zurück, in den Alpen und im Waldviertel kann es bis etwa 13 Grad abkühlen. Die Hitze ist damit allerdings noch nicht vorbei: Auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich heiß.

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