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Karriereende droht! Shiffrin reagiert auf Kildes Horror-Verletzung

SR
von
Mikaela Shiffrin reagiert auf die schwere Verletzung ihres Verlobten Aleksander Aamodt Kilde mit einer emotionalen Botschaft. Dem Norweger droht erneut eine lange Pause.
© Getty Images
Der Verletzungs-Schock ist riesig! Aleksander Aamodt Kilde (34) hat sich erneut schwer verletzt, nach einem Achillessehnenriss steht sogar seine Ski-Zukunft auf dem Spiel. Jetzt meldet sich Verlobte Mikaela Shiffrin (31) zu Wort. Mit einem emotionalen Posting sorgt die US-Amerikanerin für Aufsehen – während sich für den Norweger die nächste bittere Zwangspause abzeichnet.
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Es ist der nächste Rückschlag in einer ohnehin dramatischen Verletzungsgeschichte. Aleksander Aamodt Kilde ist beim Abfahrtstraining im chilenischen La Parva schwer gestürzt. Die Diagnose: Achillessehnenriss! Für den norwegischen Ski-Star bedeutet das erneut eine lange Pause. Und die Frage, ob er nach all den Rückschlägen überhaupt noch einmal in den Weltcup zurückkehren wird, steht plötzlich wieder im Raum.

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Mitten in dieser Situation meldet sich Mikaela Shiffrin auf Instagram. Die 31-Jährige teilt ein Video ihres Verlobten auf der Rennstrecke und schreibt dazu: "You'll be back, again" – "Du wirst wiederkommen". Zwei rote Herzen ergänzen den Beitrag. Auch unter einem Posting der FIS kommentiert die Ski-Queen: "Liebe dich so sehr".

Leidensgeschichte nimmt kein Ende

Für Kilde ist die neuerliche Verletzung besonders bitter. Erst nach einer langen Zwangspause hatte er sich zurück auf die Rennstrecke gekämpft. Im Jänner 2024 war der Norweger bei der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Schwere Schnittverletzungen und Komplikationen an der Schulter machten eine monatelange Rehabilitation notwendig.

Ende 2025 feierte Kilde schließlich sein Weltcup-Comeback. Doch von einer dauerhaften Rückkehr zur Normalität war er weit entfernt. Er musste erneut pausieren und verpasste auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Jetzt folgt der nächste heftige Rückschlag: Der Achillessehnenriss dürfte den 34-Jährigen abermals für längere Zeit außer Gefecht setzen.

Wie geht es mit Kildes Karriere weiter?

Die entscheidende Frage ist nun, wie schwer der erneute Rückschlag wiegt – sportlich und mit Blick auf Kildes Zukunft. Der Norweger hat 21 Weltcuprennen gewonnen und 2023 den Gesamtweltcup geholt. Er zählt damit zu den erfolgreichsten Speed-Spezialisten seiner Generation.

Doch nach mehreren schweren Verletzungen wird ein weiteres Comeback zur gewaltigen Herausforderung. Wie lange Kilde ausfallen wird und ob er seine Karriere fortsetzt, ist derzeit offen. Eine Entscheidung über seine Zukunft gibt es bislang nicht.

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