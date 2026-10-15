Ski-Traumpaar zieht nach Österreich – auch wegen des Geldes

Zwei norwegische Weltcup-Stars verlegen ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich. Neben der Liebe sprechen auch finanzielle Gründe für den Umzug.

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Salzburg bekommt prominenten Zuwachs aus dem Ski-Weltcup. Die norwegischen Skistars Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund (beide 29) ziehen gemeinsam in die Mozartstadt. Die beiden sind seit knapp einem Jahr ein Paar und wollen für den Rest ihrer aktiven Karriere in Österreich leben. Ausschlaggebend sind nicht nur ihre Beziehung und die Nähe zu den Rennstrecken. Auch beim Geld sehen die beiden klare Vorteile.

Ski-Paar will mehr Zeit miteinander verbringen

Haugan und Stjernesund sind seit November 2025 zusammen. Nach den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina im Februar machten sie ihre Beziehung öffentlich. Jetzt folgt der gemeinsame Wohnsitz.

"Der Plan ist, während der restlichen Karriere dort zu leben", erklärte Haugan der norwegischen Zeitung VG.

Der Hintergrund ist vor allem der dicht gedrängte Weltcup-Kalender. Beide sind auf Slalom und Riesentorlauf spezialisiert, dennoch bleibt zwischen Rennen, Trainingslagern und Reisen oft wenig gemeinsame Zeit.

"Wenn wir uns während der Saison sehen wollen, ist es sinnvoll, einen gemeinsamen Wohnsitz in Mitteleuropa zu haben", erklärte Stjernesund. "Bei unserem Terminkalender sehen wir uns nicht oft. Es geht also um den sozialen Aspekt."

Die Wohnung in Salzburg haben die beiden bereits seit Anfang des Jahres gemietet. Nach mehreren Monaten mit einem zweiten Wohnsitz in Österreich folgt nun der endgültige Umzug.

Steuerliche Vorteile geben den Ausschlag mit

Doch die Entscheidung hat auch eine wirtschaftliche Seite. Stjernesund spricht offen darüber, dass ein Wohnsitz in Österreich für die beiden finanziell attraktiv sei.

Das mache für sie als Profisportler "einen großen Unterschied". Neben steuerlichen Vorteilen nennt das Paar die kürzeren Anreisen zu den Weltcup-Rennen und Trainingsgebieten in den Alpen.

Von Salzburg aus können sie viele Stationen des Ski-Zirkus schneller erreichen als von ihrer norwegischen Heimat. Das spart Reisezeit und ermöglicht mehr gemeinsame Tage zwischen den Wettkämpfen.

Olympia-Silber und sieben Weltcupsiege

Sportlich gehören beide zur internationalen Spitze. Haugan hat bisher sieben Weltcuprennen gewonnen. Stjernesund stand siebenmal auf dem Weltcup-Podest, feierte einen Sieg und gewann bei den Olympischen Winterspielen 2026 Silber im Riesentorlauf.

Dauerhaft wollen die beiden ihrer Heimat dennoch nicht den Rücken kehren. Nach dem Ende ihrer Karrieren soll es zurück nach Norwegen gehen.

"Wir werden nach dem Skifahren noch lange in Norwegen leben, daher denke ich, dass es Spaß machen wird, wenn wir jetzt fünf oder sechs Jahre in Österreich verbringen", sagte Haugan.

Stjernesund hält sich ohnehin eine Hintertür offen: "Wenn es uns nicht gefällt, können wir ja sofort nach Norwegen zurück."