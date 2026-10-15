Sölden-Start fix: Auf Ski-Fans wartet eine Geld-Revolution

Die Entscheidung ist gefallen! Nach der Schneekontrolle durch die FIS steht dem traditionellen Weltcup-Auftakt am 24. und 25. Oktober in Sölden nichts mehr im Weg. Doch auf die Ski-Fans wartet heuer nicht nur der erste große Rennsport-Wintermoment, sondern auch eine Neuerung beim Bezahlen: Auf den offiziellen Veranstaltungsflächen ist Bargeld tabu.

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Das Warten hat ein Ende: Der Ski-Weltcup kann in Sölden wie geplant starten! Nach der heutigen Schneekontrolle am Rettenbachgletscher gab die FIS grünes Licht für die ersten beiden Rennen der Saison 2026/27. Damit steht dem traditionellen Auftaktwochenende am 24. und 25. Oktober aus derzeitiger Sicht nichts im Weg.

FIS-Renndirektor Janez Hladnik zeigte sich mit den Vorbereitungen zufrieden. "Das Team rund um Pistenchef Isidor Grüner hat wieder hervorragende Arbeit geleistet", lobte er nach der Kontrolle. Bis zum ersten Start gebe es zwar noch einiges zu erledigen, einem gelungenen Auftakt stehe aber nichts entgegen.

Premiere für neuen Rennleiter

Auch im Organisationsteam gibt es ein neues Gesicht in verantwortungsvoller Position: Florian Scheiber, ehemaliger österreichischer Weltcup-Athlet, übernimmt erstmals die Rennleitung beim Weltcup-Opening in Sölden. "Ich darf heuer erstmals die Rennleitung beim Weltcup-Opening in Sölden übernehmen und freue mich auf zwei spannende Renntage am Rettenbachgletscher", sagt Scheiber.

Als ehemaliger Rennläufer weiß er, worauf es ankommt. Optimale Bedingungen seien für die Sportlerinnen und Sportler entscheidend. Gemeinsam mit dem gesamten Team wolle er faire und sichere Rennen auf höchstem Niveau ermöglichen. Die Vorfreude auf den Saisonstart sei jedenfalls riesig.

Geld-Hammer: Bargeld ist in Sölden tabu

Während auf der Piste alles für den Auftakt vorbereitet wird, müssen sich die Fans abseits davon auf eine wichtige Änderung einstellen. Beim Weltcup-Opening wird erstmals ausschließlich bargeldlos bezahlt.

Wer sich am Rettenbachgletscher eine Stärkung gönnen oder an einer Tageskasse ein Ticket kaufen möchte, muss mit Karte, Smartphone oder einem kompatiblen tragbaren Bezahlgerät zahlen. Die neue Regel gilt auf sämtlichen offiziellen Veranstaltungsflächen – darunter die Eventarea am Gletscher sowie die Bereiche rund um die Startnummernverlosung und die Siegerehrung am Parkplatz der Giggijochbahn.

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) setzt die Umstellung gemeinsam mit Sölden und Mastercard um. Ziel ist es, Bezahlvorgänge zu beschleunigen und Wartezeiten zu reduzieren. Mit der Einführung von Cashless möchten wir den Fans ein noch angenehmeres Veranstaltungserlebnis bieten", erklärt Max Obergruber, Projektleiter Ski Austria Events.

Damen eröffnen die neue Saison

Sportlich machen am Samstag, 24. Oktober, die Damen mit dem Riesentorlauf den Anfang. Am Sonntag sind die Herren an der Reihe. An beiden Tagen startet der erste Durchgang um 10 Uhr, der zweite folgt jeweils um 13 Uhr. ORF 1 überträgt beide Rennen live.

Die Piste ist bereit, die Organisatoren sind zuversichtlich und die Vorfreude steigt. Jetzt kann der Ski-Winter in Sölden endlich beginnen – auch wenn beim Bezahlen heuer eine neue Regel gilt.