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Kein Geld mehr

Zum Derby: Grazer Klubs protestieren gegen Stadt

SR
von
BOURNEMOUTH,ENGLAND,15.OCT.26 - SOCCER - UEFA Europa League, AFC Bournemouth vs SK Sturm Graz. Image shows Juergen Heil (Sturm). Photo: GEPA pictures/ Chris Bauer
© GEPA pictures
Bereits in der Europa League überklebte der SK Sturm den Stadtnamen im Wappen. Der Protest gegen die Graz Holding kommt nun genau zum Grazer Stadtderby.
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Die "Holding Graz GmbH" plant ihr Sponsoring bei Sturm Graz, dem GAK und auch den Graz99ers im Eishockey zu kürzen.

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Sie gehört fast zur Gänze der Stadt Graz, muss sich deren Sparmaßnahme also beugen und möchte 2027 aus den Sponsorenverträgen aussteigen. Medienberichten zufolge verliert Sturm dadurch rund 500.000, der GAK 300.000 und die 99ers 200.000 Euro.

"So stirbt Spitzensport in Graz"

Wenig überraschend protestieren die drei Klubs umgehend gegen die Maßnahme. Der amtierende Eishockey-Meister entfernt die steirische Landeshauptstadt über das Wochenende aus Namens-, Schrift- und Logozügen.

Die "Blackies" überklebten in der Europa League gegen Bournemouth (0:3) die Stadt auf den Einlaufjacken und auch die "Roten Teufel" übten Kritik. "So stirbt Spitzensport in Graz", war das Wording.

Grazer Derby kommt genau richtig

Eine weitere große Plattform bietet sich natürlich auch am Sonntag im Derby (17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker). Sturm empfängt den GAK, gerade vor Anpfiff ist mit einer gemeinsamen Aktion zu rechnen, wohl auch von den Rängen.

Rein sportlich ist die Ausgangslage eindeutig, seit 2006 gingen alle direkten Duelle an Sturm, auch wenn fünf der acht Partien mit nur einem Tor Unterschied endeten.

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