Verletzung
Kurzfristiger Ausfall: ÖSV-Aufgebot für Sölden
Nach einem Trainingssturz nicht mitfahren kann Nina Astner. Die Tirolerin zog sich eine Verletzung am rechten Unterschenkel zu, die laut Angaben des Ski-Verbandes aber nicht schwerwiegend ist.
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An ihrer Stelle tritt Leonie Raich an. Die offenen Tickets sicherten sich Natalie Falch, Elena Riederer und Valentina Rings-Wanner.
Fixplätze hatten Vorjahressiegerin Julia Scheib, Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Victoria Olivier und Ricarda Haaser, die ihr Comeback nach einem Schienbeinkopfbruch geben wird.
Kein Vincent Kriechmayr
Das Männer-Oktett bilden Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lukas und Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Joshua Sturm, Noel Zwischenbrugger und Jakob Eisner. Letzterer wird am Rettenbachgletscher sein Weltcup-Debüt geben.
Gegen ein Antreten entschied sich Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr.
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