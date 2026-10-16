Kurzfristiger Ausfall: ÖSV-Aufgebot für Sölden

Der ÖSV hat am Freitag nach internen Zeitläufen ein 17-köpfiges Aufgebot für die Weltcup-Auftaktriesentorläufe am 24. und 25. Oktober in Sölden nominiert.

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Nach einem Trainingssturz nicht mitfahren kann Nina Astner. Die Tirolerin zog sich eine Verletzung am rechten Unterschenkel zu, die laut Angaben des Ski-Verbandes aber nicht schwerwiegend ist.

An ihrer Stelle tritt Leonie Raich an. Die offenen Tickets sicherten sich Natalie Falch, Elena Riederer und Valentina Rings-Wanner.

Fixplätze hatten Vorjahressiegerin Julia Scheib, Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Victoria Olivier und Ricarda Haaser, die ihr Comeback nach einem Schienbeinkopfbruch geben wird.

Kein Vincent Kriechmayr

Das Männer-Oktett bilden Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lukas und Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Joshua Sturm, Noel Zwischenbrugger und Jakob Eisner. Letzterer wird am Rettenbachgletscher sein Weltcup-Debüt geben.

Gegen ein Antreten entschied sich Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr.