Bullen wollen gegen Altach Heimserie ausbauen

Der FC Red Bull Salzburg ist zu Hause eine Macht, der SCR Altach in der Fremde bislang glücklos. Am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky) scheinen die Rollen in der Red-Bull-Arena daher klar verteilt.

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Während die Mozartstädter nach acht Bundesliga-Runden noch ungeschlagen sind, warten die Vorarlberger auswärts weiterhin auf den ersten Punkt. Doch die jüngste Vergangenheit zeigt, dass Altach für Salzburg durchaus zum Stolperstein werden kann. Vier Heimsiege aus vier Spielen sprechen für Salzburg. Altach hingegen verlor bisher alle vier Auswärtspartien. Trotzdem sollten die Bullen am Sonntag (ab 14.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gewarnt sein.

Vier Heimsiege aus vier Spielen sprechen für Salzburg. Altach hingegen verlor bisher alle vier Auswärtspartien. Trotzdem sollten die Bullen gewarnt sein: In der vergangenen Saison blieb der SCRA in allen drei Duellen ungeschlagen. Neben zwei Remis in der Bundesliga gelang den Vorarlbergern sogar ein Auswärtssieg in der Red Bull Arena – im ÖFB-Cup.

Salzburg ungeschlagen, aber nicht makellos

In der Bundesliga sieht die Bilanz allerdings deutlich anders aus. Altach gewann nur eines der vergangenen 26 Duelle mit Salzburg, dazu gab es sechs Unentschieden und 19 Niederlagen. Der letzte Ligasieg gelang am 2. März 2020 mit einem 3:2 – damals allerdings vor heimischem Publikum. In Salzburg ist Altach seit 14 Bundesliga-Gastspielen ohne Sieg. Immerhin: Zwei der jüngsten vier Heimduelle konnten die Bullen nicht gewinnen.

Die Mozartstädter sind mit fünf Siegen und drei Remis nach acht Runden noch ohne Niederlage. Eine solche Serie gelang zuletzt in der Saison 2021/22. Allerdings ließ Salzburg bereits dreimal Punkte liegen – so häufig wie zuletzt 2013/14 nach den ersten acht Spielen. Gegen Altach soll deshalb nicht nur die Ungeschlagen-Serie halten, sondern auch der nächste Heimsieg her.

Altach braucht endlich Auswärtspunkte

Die Rheindörfler müssen vor allem ihre Schwäche auf fremdem Platz ablegen. Zwar gewann Altach im Jahr 2026 bereits sieben Bundesliga-Spiele, doch alle Erfolge gelangen zu Hause. Kein einziges der ersten elf Bundesliga-Auswärtsspiele eines Kalenderjahres zu gewinnen, passierte dem Klub zuvor nur 2007 und 2008.

Salzburg geht damit als klarer Favorit in die Partie. Doch die jüngsten direkten Duelle sind eine Warnung: Unterschätzen dürfen die Bullen den unangenehmen Gegner keinesfalls.

Mögliche Aufstellung:

Salzburg: Zawieschitzky - Lainer, Boma, Drexler, Schmid - Barry, Krätzig - Redzic, Kitano, Vertessen - Tabakovic

Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Jäger - Niehoff, Greil, Demaku, Böckle - Elongo-Yombo, Diawara, Massombo