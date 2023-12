Top-Stars gratulierten Kaiser Franz

Seinen 70. Geburtstag beging "Ski-Kaiser" Franz Klammer mit einem Legenden-Rennen und einer Mega-Gala in Bad Kleinkirchheim.

Schon am Vormittag sah es in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim so aus, als hätte jemand die Zeit zurückgedreht. Ski-Legenden wie Bernhard Russi,, Klaus Heidegger, Jimmy Steiner, Leonhard Stock oder Gustav Thöni schlüpften noch einmal in ihre Rennanzüge und traten den Geburtstagskind Franz Klammer an. Dabei galt es aber nicht schneller als der "Kaiser" zu sein, sondern so nahe wie möglich an seine Zeit heranzukommen. Die Challenge meisterte Patrick Ortlieb am besten, der bis auf acht Hundertstel an Klammer herankam.

Doch der Sieger hieß einmal mehr Franz Klammer. Nicht nur, weil er es schaffte, zahlreiche Legenden in Bad Kleinkirchheim zu versammeln, sondern weil er den Erlös des Rennens für wohltätige Zwecke spendete. Wie sich Klammer so gut in Form hält, verriet er im oe24-Interview. "Ich stehe vier bis fünf Mal in der Woche noch auf den Skiern. Es macht nach wie vor Spaß und das kann ich halt", so der Jubilar. Bei der anschließenden After-Race-Party wurde dann bereits zum ersten Mal kräftig gefeiert, bevor es am Abend zur großen Geburtstags-Gala im Hotel Pulverer ging.

Sport, Politik und Society gratulierten

Allen voran gratulierte Vizekanzler Werner Kogler Klammer zum 70er. Der Grünen-Chef erinnerte sich auch noch genau, was er am 5. Februar 1976 gegen Mittag gemacht hat, als Franz Klammer in Innsbruck Olympia-Gold holte. "Ich habe mich beeilt, damit ich rechtzeitig von der Schule daheim war, um das Rennen zu sehen. Mein Problem war damals nur, dass mein Schulweg 35 Kilometer lang war. Deshalb waren mir die Rennen in Wengen immer lieber, die haben später begonnen", scherzt Kogler im oe24-Talk.

Auch Armin Assinger wusste noch genau, wie er damals mitfieberte. "Ich erinnere mich genau, denn an diesem Tag gewann ich selbst die Kärntner Schülermeisterschaft im Riesenslalom", grinst der smarte ORF-Moderator.

Zu den weiteren Gratulanten zählten auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der auf Krücken zur Geburtstags-Gala kam. Ein Skiunfall gar? Kaiser winkt lächelnd ab: "Ich hatte vor kurzem eine Knie-OP, bin aber bereits wieder auf dem Weg der Besserung." Auch Ski-Ikone Annemarie Moser-Pröll kam vorbei um Klammer zu gratulieren. Ebenso wie die Ex-ÖSV-Granden Peter Schröcksnadel und Hans Pum, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, Ex-Goalie Michael Konsel, Ski-Asse wie Hans Enn, Markus Wasmeier, Wörthersee-Legende Otto Retzer, Sänger Nik P. und viele weitere Stars.

Auszeichnung für Franz Klammer

Zu Ehren Klammers wurde auch der Preis für "Kärntens Sportler des Jahres" neu gestaltet und trägt ab jetzt den Namen "Franz". Den ersten "Franz"-Award ging selbstverständlich an Klammer.

Gefeiert wurde der legendäre Geburtstag von Franz Klammer bis spät in die Nacht. Einmal gab es kurze Aufregung, als ein Hubschrauber im Tiefflug über das Hotel fegte. Einige Gäste munkelten, dass gar Arnold Schwarzenegger eingeflogen sei, um Klammer zu gratulieren. Falscher Alarm - Arnie übermittelte seine Glückwünsche per Video-Botschaft.