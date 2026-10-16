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Unwetter Schock

Donner und Schneefälle ziehen Richtung Urlaubsregionen

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Straße in Rom überflutet, zwei Personen gehen durch das Wasser, Autos stehen im Hintergrund.
© Screenshot
Vor allem im westlichen Mittelmeer kommt es in den nächsten Tagen zu dramatischen Wetterzuständen.
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Das Mittelmeer kommt nicht mehr zur Ruhe. Nach katastrophalen Unwettern von Spanien bis in die Türkei droht jetzt der Ausnahmezustand. Die Gefahr von extremem Starkregen, Sturzfluten und Sturmböen steigt rapide.

Hier donnern bald bis zu 200 Liter Regen

Grund dafür ist weiterhin das außergewöhnlich warme Mittelmeer, hier bilden sich kräftige Regenfälle und Stürme. Für Samstag und Sonntag sind heftige Starkregen an der Spanischen Mittelmeerküste zu erwarten. Bis zu 200 Liter auf den Quadratmeter haben das Potenzial Straßen und Dörfer zu fluten!

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Besonders heikel: Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen ist s hier zu großflächigen Überflutungen gekommen. Die Küstenregion bei Valencia gilt als besonders gefährdet. Hinter dem Orten steigen nämlich die Berge empor, das zwängt die Stadt zwischen die regenreichen Bergen und dem Meer als Ausfluss.

Das österreichische Außenministerium warnt ausdrücklich vor der Lage in diesen Ländern und empfiehlt: Informieren über Medien und über die Auslandsservice-App!

Kräftiger Schneefall kommt

Doch auch in Frankreich, Italien und der Schweiz drohen jetzt üble Unwetter. Mit donnernden Regenfällen und teils kräftigem Schneefall ist laut Experten zu rechnen.

Vor allem in den französischen Alpen und den Walliser Alpen (Schweiz) kracht einiges runter. In den höchsten Lagen werden bereits bis zu 70 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Im Raum Turin ist Vorsicht geboten: Auch hier werden bis zu 200 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Erst am Montag ist allmählich mit einer Entspannung der Lage zu rechnen.

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