oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Messe im Spital

Erste Fotos von Papst Leo nach Krebsoperation

OR
von
Zwei Priester feiern eine Messe an einem Altar mit Kreuz, Kerzen und Kelch in einer Kapelle.
© EPA
Papst Leo befindet sich nach seiner Krebsoperation offenbar weiter auf Genesungskurs.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf zwei Fotos, die der Vatikan am Freitag laut Kathpress veröffentlichte, ist zu sehen, wie Leo XIV. eine Messe in einem eigens als Kapelle hergerichteten Raum im zehnten Stock des römischen Gemelli-Krankenhauses feiert. Die Bilder zeigen den Papst im grünen Messgewand, wie er hinter dem Altar steht und die Hostie hochhält. Anzeichen einer schweren Erkrankung sind ihm nicht anzusehen.

Auch interessant

Millionen Menschen in der Ukraine droht Vertreibung

Flugverkehr über Italien liegt zur Hälfte lahm

Plötzlich Bewegung: Wird die Zeitumstellung jetzt doch abgeschafft?

Im Hintergrund steht Leos Privatsekretär Edgard Iván Rimaycuna Inga. "Der Papst ist guter Laune und arbeitet", sagte Vatikansprecher Matteo Bruni. Das Kirchenoberhaupt werde Sonntagmittag wie üblich das Angelus-Gebet halten, erklärte Bruni. Ob Leo dies wieder von seinem Arbeitszimmer im Apostolischen Palast hoch über dem Petersplatz oder noch im Gemelli-Spital tun werde, sei noch offen.

Stetige Besserung seines Allgemeinzustands

Ebenso teilte der Vatikan mit, erneute Blutuntersuchungen sowie eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs hätten eine stetige Besserung des Allgemeinzustands von Papst Leo XIV. bestätigt. "Der postoperative Genesungsprozess ermöglicht es ihm, die gewohnten täglichen Aktivitäten völlig selbstständig auszuführen", sagten die behandelnden Ärzte des Papstes, Luigi Carbone und Stefano Margaritora. Ebenso sei die Physiotherapie zur Unterstützung der Atmung fortgesetzt worden.

An der Messe nahmen ärztliches und pflegerisches Personal der Klinik sowie Sicherheitskräfte der vatikanischen Gendarmerie teil. In seiner Predigt dankte der Heilige Vater dem gesamten Personal - Ärzten, Pflegekräften und Hilfspersonal - für den täglichen Einsatz für die Kranken. Ganz besonders dankte er für alles, was sie für ihn getan haben und weiterhin tun.

Anzeichen für Südamerikareise

Unterdessen gibt es gewisse Anzeichen, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche die Absicht hat, seine geplante Südamerikareise anzutreten. Freitagmittag wurde im vatikanischen Pressezentrum die Liste der gut 80 Journalisten ausgehängt, die sich um die Begleitung im Papstflieger beworben hatten. Auf dem Reiseprogramm stehen vom 6. bis 17. November die Länder Uruguay, Argentinien und Peru. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher jedoch nicht.

Der 71-Jährige befindet sich seit Dienstag in der römischen Gemelli-Klinik, wo ihm der rechte untere Lungenlappen entfernt wurde, in dem sich ein bösartiger Tumor befand. Seine behandelnden Ärzte sprachen zuletzt von einem regulären postoperativen Verlauf mit Werten im Normbereich. Die Ergebnisse histologischer Untersuchungen, die etwa einen Befall von Lymphknoten nachweisen könnten, standen bis dato noch aus.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Katy Perry heiratet auf einem Thron

Flugverkehr über Italien liegt zur Hälfte lahm

Betrunkener fuhr  mit Traktor Amok

Achtung bei diesen Paradeisern aus Italien

Leak zu iOS 26 enthüllt jetzt DIESE neuen iPhone-Features

Millionen Menschen in der Ukraine droht Vertreibung

Arnautovic wehrt sich gegen Team-Kritiker

Erste Fotos von Papst Leo nach Krebsoperation

Anrainer retten Unfall-Lenker das Leben

Wie Maricarmen: Franca (94) droht die Zwangsräumung