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Massive Ausfälle

Flugverkehr über Italien liegt zur Hälfte lahm

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Preis für Flug muss sofort sichtbar sein
© APA
Auch Österreich ist schon betroffen! Eine Landung in Mailand wurde schon cecancelt.
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Flug-Chaos in Italien: Eine massive technische Panne legt seit den frühen Morgenstunden den Flugverkehr lahm. Die Kapazität der Flugsicherung ist um schockierende 50 Prozent eingebrochen.

Easyjet-Personal auf den Barrikaden

Ohne Flugsicherung kaum ein Flugverkehr, das wäre auch zu gefährlich und die Maschinen könnten im Himmel zusammenprallen. Aktuell ist nur die Hälfte des Flugverkehrs in der Luft. Seit 6 Uhr früh herrschen strengste Notmaßnahmen, um den Verkehr am Himmel irgendwie zu regeln, teilte die zuständige Gesellschaft ENAV gegenüber der APA mit. Verzweifelte Passagiere stehen ratlos an den Terminals...

Auch Reisende aus Österreich trifft es eiskalt: Ein Flieger der Austrian Airlines (AUA) mit Ziel Mailand-Linate wurde bereits komplett gestrichen.

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Auch ein 24-stündiger Streik des Easyjet-Personals sorgt am Freitag für erhebliche Beeinträchtigungen im italienischen Flugverkehr.

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