Jetzt bittet Bulgarien die NATO um Hilfe

Große Angst vor Drohnen-Terror: Bulgarien bittet NATO um Kampf-Jets.

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Nach einer unheimlichen Serie von Drohnen-Angriffen auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer schlägt Bulgarien jetzt offiziell Alarm.

Lage am Schwarzen Meer eskaliert

Die Lage am Schwarzen Meer wird immer ernster. Zuletzt waren Schiffe sogar versenkt worden, es gab Tote und Verletzte bei Drohnenattacken. Beobachter vermuten Russland hinter den Anschlägen auf die Handelsschiffe.

Bulgarien hat die NATO jetzt offiziell um die Stationierung von Kampfflugzeugen und Drohnenabwehrsystemen gebeten. "Wir warten auf eine Entscheidung", erklärte Verteidigungsminister Dimitar Stojanow in Brüssel gegenüber der APA.

Dieser Schritt ist laut Experten ein ernsthafter und außergewöhnlicher Eskalationsschutz und geht weit über eine reine militärische Routine hinaus.