TOP FILME AM SAMSTAG
Zweite Eberhofer-Verfilmung: »Winterkartoffelknödel«
Komödie. In der Familie Neuhofer mehren sich die mysteriösen Todesfälle. Nach dem Unfalltod des Vaters ist nun einer der Söhne von einer herabfallenden Baumulde erschlagen worden. Ganz Niederkaltenkirchen glaubt an mieses Karma. Dorfpolizist Franz Eberhofer kommt dies aber spanisch vor. Gemeinsam mit seinem Exkollegen Rudi Birkenberger beginnt er zu recherchieren. Die verführerische Mercedes, die vor kurzem in eine verlassene Villa am Waldrand eingezogen ist, lenkt ihn dabei ab. Wie allen anderen hat sie im Nu auch Eberhofer den Kopf verdreht.
20.15 UHR
Drama: »Blind Side – Die große Chance« mit Bullock und McGraw
Biografisch. Als die zweifache Mutter Leigh Anne den obdachlosen Schüler Michael Oher kennenlernt, nimmt sie ihn ohne Zögern bei sich auf. Sie hilft ihm, seine Football-Begabung, die ihm einen Platz an der Schule ihrer Kinder eingebracht hat, weiter auszubauen. Außerdem fördert sie ihn in seiner schulischen Ausbildung, damit er den Notendurchschnitt erreicht, den er braucht, um am College spielen zu dürfen. Damit legt sie den Grundstein für Michaels Karriere
20.15 UHR
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Krimireihe: »Friesland: Der letzte Häuptling« mit Dal und Mehmet
Spannung. Ein mumifiziertes Skelett auf einer ostfriesischen Schafweide in Leer lockt nicht nur die Polizei an, sondern auch einen Archäologen, eine angebliche Verwandte und ehrgeizige Investoren. Als das Skelett aus dem Bestattungsinstitut gestohlen und der Bestatter brutal niedergeschlagen wird, eskaliert die ohnehin angespannte Lage. Die Kommissare stehen vor einem gruseligen Fall.
20.15 UHR
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