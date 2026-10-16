TOP FILME AM SAMSTAG

Die TV-Highlights im Überblick.

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Zweite Eberhofer-Verfilmung: »Winterkartoffelknödel«

Komödie. In der Familie Neuhofer mehren sich die mysteriösen Todesfälle. Nach dem Unfalltod des Vaters ist nun einer der Söhne von einer herabfallenden Baumulde erschlagen worden. Ganz Niederkaltenkirchen glaubt an mieses Karma. Dorfpolizist Franz Eberhofer kommt dies aber spanisch vor. Gemeinsam mit seinem Exkollegen Rudi Birkenberger beginnt er zu recherchieren. Die verführerische Mercedes, die vor kurzem in eine verlassene Villa am Waldrand eingezogen ist, lenkt ihn dabei ab. Wie allen anderen hat sie im Nu auch Eberhofer den Kopf verdreht.

ORF 1

20.15 UHR

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Drama: »Blind Side – Die große Chance« mit Bullock und McGraw

'Blind Side - Die große Chance', Memphis, Tennessee. Die erfolgreiche Innenarchitektin Leigh Anne Tuohy ist glücklich verheiratet und Mutter zweier Kinder. Eines Tages wird sie auf den obdachlosen, afroamerikanischen Schüler Michael Oher aufmerksam. Kurzerhand nimmt die resolute Leigh Anne ihn in ihre Familie auf. Der hünenhaft gewachsene Teenager kann kaum rechnen oder schreiben, wäre aber für das Football-Team seiner Schule bestens geeignet. Der Kampf um Michaels Zukunft verändert auch Leigh Annes Leben.Im Bild: Quinton Aaron (Michael Oher), Sandra Bullock (Leigh Anne Tuohy). Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Sevenone/Warner. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606 © ORF

Biografisch. Als die zweifache Mutter Leigh Anne den obdachlosen Schüler Michael Oher kennenlernt, nimmt sie ihn ohne Zögern bei sich auf. Sie hilft ihm, seine Football-Begabung, die ihm einen Platz an der Schule ihrer Kinder eingebracht hat, weiter auszubauen. Außerdem fördert sie ihn in seiner schulischen Ausbildung, damit er den Notendurchschnitt erreicht, den er braucht, um am College spielen zu dürfen. Damit legt sie den Grundstein für Michaels Karriere

VOX

20.15 UHR

Krimireihe: »Friesland: Der letzte Häuptling« mit Dal und Mehmet

Die Polizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet, r.) und Süher Özlügül (Sophie Dal, M.) sowie ihr Chef Jan Brockhorst (Felix Vörtler, l.) sehen sich mit einem brisanten Fund auf einer Weide konfrontiert. Handelt es sich hierbei womöglich um einen historischen Cold Case? © ZDF und Michael Kötschau

Spannung. Ein mumifiziertes Skelett auf einer ostfriesischen Schafweide in Leer lockt nicht nur die Polizei an, sondern auch einen Archäologen, eine angebliche Verwandte und ehrgeizige Investoren. Als das Skelett aus dem Bestattungsinstitut gestohlen und der Bestatter brutal niedergeschlagen wird, eskaliert die ohnehin angespannte Lage. Die Kommissare stehen vor einem gruseligen Fall.