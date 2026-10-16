Highlights auf SKY

Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick

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Komödie: »My Mother’s Wedding« mit Johansson, Miller & Co

Drama. Für die dritte Hochzeit ihrer Mutter kehren drei Schwestern – Kapitänin, Hollywoodstar und Pflegerin – ins Elternhaus zurück, wo ein turbulentes Wochenende sie zwingt, ihre Vergangenheit zu verarbeiten.

23.10.

FILM

Tierische Abenteuerkomödie: »Miau & Wau« mit Dubosc, Kherici, Lacheau & Reg

. © Hersteller

Fantasy. Als die berühmte Social-Media-Katze Diva und der Straßenhund Chichi ihre Besitzer verlieren, beginnt eine verrückte Suche, bei der Tiere und Menschen verzweifelt versuchen, wieder zueinanderzufinden.

17.10.

FILM

Reality-Doku: »Fights, Camera, Action!«

. © Hersteller

Clipshow. Dank Smartphones wird fast jede öffentliche Konfrontation gefilmt und in dieser britischen Pannenshow-Variante ausgeschlachtet.

19.10.

SERIE

Spannende Dokumentarserie: »Orte des Schreckens«

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Grusel. Die Doku besucht Schauplätze grausamer Geschehnisse und geht der Frage nach, ob böse Geister oder plausible Erklärungen dahinterstecken.