Highlights auf SKY
Komödie: »My Mother’s Wedding« mit Johansson, Miller & Co
Drama. Für die dritte Hochzeit ihrer Mutter kehren drei Schwestern – Kapitänin, Hollywoodstar und Pflegerin – ins Elternhaus zurück, wo ein turbulentes Wochenende sie zwingt, ihre Vergangenheit zu verarbeiten.
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Tierische Abenteuerkomödie: »Miau & Wau« mit Dubosc, Kherici, Lacheau & Reg
Fantasy. Als die berühmte Social-Media-Katze Diva und der Straßenhund Chichi ihre Besitzer verlieren, beginnt eine verrückte Suche, bei der Tiere und Menschen verzweifelt versuchen, wieder zueinanderzufinden.
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Reality-Doku: »Fights, Camera, Action!«
Clipshow. Dank Smartphones wird fast jede öffentliche Konfrontation gefilmt und in dieser britischen Pannenshow-Variante ausgeschlachtet.
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Spannende Dokumentarserie: »Orte des Schreckens«
Grusel. Die Doku besucht Schauplätze grausamer Geschehnisse und geht der Frage nach, ob böse Geister oder plausible Erklärungen dahinterstecken.
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