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Highlights auf SKY

Vier Frauen stehen Arm in Arm vor einem Landhaus und lächeln in die Kamera.
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Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Komödie: »My Mother’s Wedding« mit Johansson, Miller & Co

Drama. Für die dritte Hochzeit ihrer Mutter kehren drei Schwestern – Kapitänin, Hollywoodstar und Pflegerin – ins Elternhaus zurück, wo ein turbulentes Wochenende sie zwingt, ihre Vergangenheit zu verarbeiten.

23.10.
FILM

Tierische Abenteuerkomödie: »Miau & Wau« mit Dubosc, Kherici, Lacheau & Reg

Drei Menschen, eine Katze und ein Hund sind prominent auf einem winterlichen Filmplakat abgebildet.
. © Hersteller

Fantasy. Als die berühmte Social-Media-Katze Diva und der Straßenhund Chichi ihre Besitzer verlieren, beginnt eine verrückte Suche, bei der Tiere und Menschen verzweifelt versuchen, wieder zueinanderzufinden.

17.10.
FILM

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Reality-Doku: »Fights, Camera, Action!«

Ein Mann steht mit verschränkten Armen in einer Küche, Schriftzug „Fights, Camera, Action“.
. © Hersteller

Clipshow. Dank Smartphones wird fast jede öffentliche Konfrontation gefilmt und in dieser britischen Pannenshow-Variante ausgeschlachtet.

19.10.
SERIE

Spannende Dokumentarserie: »Orte des Schreckens«

Kleines beleuchtetes Haus inmitten von hohem Gras bei Nacht, stimmungsvolles Schwarzweißfoto.
. © Hersteller

Grusel. Die Doku besucht Schauplätze grausamer Geschehnisse und geht der Frage nach, ob böse Geister oder plausible Erklärungen dahinterstecken.

20.10.
SERIE

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