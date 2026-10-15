»10 Jahre Schlagerbooom - Alles funkelt! Alles glitzert!«

Am Samstag, 17.10., feiert Silbereisen live in Dortmund mit Fischer, Gabalier & Co

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Volksmusik. Jubiläum für die größte Schlager-TV-Liveshow Europas: Florian Silbereisen feiert "10 Jahre Schlagerbooom" in Dortmund. Mehr als 20.000 Fans verwandeln unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" die Westfalenhalle in ein riesiges Lichtermeer. Florian Silbereisen präsentiert die Eurovisionsshow mit vielen spektakulären Auftritten und Inszenierungen zum Jubiläum – es gratulieren Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg, Dieter Bohlen, Howard Carpendale, Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Cindy aus Marzahn, Andreas Gabalier und viele weitere Stars.

ORF 1

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