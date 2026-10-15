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HIER seht ihr den Trailer zu GTA VI

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Ein Mann steht am Wasser, vor ihm ein Wasserflugzeug bei Sonnenuntergang, tropische Kulisse.
© Rockstar Games
Das wohl bekannteste Actionspiel der Welt geht in die sechste Runde. Hier seht ihr den Trailer, der heute veröffentlicht wurde.
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Rockstar Games lässt die Bombe platzen. Pünktlich zum heutigen 15. Oktober 2026 hat das Kult-Studio den offiziellen Launch-Trailer zu Grand Theft Auto VI ins Netz gestellt.

Traum-Kollaboration als Trailersong

Das Video gibt uns den Vorgeschmack auf das Gangster-Duo Lucia und Jason, die im sonnengetränkten Vice City (Leonida) das Gesetz brechen.

Der Trailer-Song heißt "Flower in a Hurricane" und ist eine absolute Traum-Kollaboration. Das französische Electronic-Duo Justice hat sich dafür keine Geringeren als Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard ins Boot geholt.

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