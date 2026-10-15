HIER seht ihr den Trailer zu GTA VI

Das wohl bekannteste Actionspiel der Welt geht in die sechste Runde. Hier seht ihr den Trailer, der heute veröffentlicht wurde.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rockstar Games lässt die Bombe platzen. Pünktlich zum heutigen 15. Oktober 2026 hat das Kult-Studio den offiziellen Launch-Trailer zu Grand Theft Auto VI ins Netz gestellt.

Traum-Kollaboration als Trailersong

Das Video gibt uns den Vorgeschmack auf das Gangster-Duo Lucia und Jason, die im sonnengetränkten Vice City (Leonida) das Gesetz brechen.

Der Trailer-Song heißt "Flower in a Hurricane" und ist eine absolute Traum-Kollaboration. Das französische Electronic-Duo Justice hat sich dafür keine Geringeren als Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard ins Boot geholt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kleines Projekt sprengte alle Grenzen

Was 1997 als kleine, vogelperspektivische Gangster-Hatz begann, ist heute die erfolgreichste Entertainment-Marke der Menschheit. Vor allem der Vorgänger GTA V brach alle Rekorde, spülte Milliarden in die Kassen und fesselt Zocker seit über einem Jahrzehnt.

Markiert euch den 19. November 2026 fett rot im Kalender – dann brennt die Gaming-Welt! Ein Wermutstropfen bleibt: Denn bei Release wird es kein GTA Online geben...