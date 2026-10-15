Neue Funktion
"Gastanrufe" - WhatsApp funktioniert jetzt auch ohne Konto
Mit einer neuen Gastfunktion können künftig auch Personen ohne eigenes WhatsApp-Konto an Einzel- und Gruppenanrufen teilnehmen. Dafür benötigen sie lediglich einen Einladungslink.
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Erstellen lässt sich dieser über den Anruf-Reiter in der App. Der Gastgeber verschickt den Link an die gewünschten Teilnehmer. Diese öffnen ihn im Browser, geben ihren Namen ein und warten auf die Freigabe. Möglich sind Gespräche mit bis zu 32 Personen. Auch Bildschirmfreigaben und Reaktionen mit Emojis werden unterstützt. Die Telefonnummern der anderen Teilnehmer bleiben verborgen.
Meta verspricht kostenlose, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Gespräche ohne Zeitlimit. Damit will der Konzern vor allem bei kleineren Besprechungen eine Alternative zu etablierten Videokonferenzdiensten bieten. Allerdings können diese in ihren Gratisversionen teilweise mehr Teilnehmer aufnehmen.
Die neue Offenheit birgt auch Risiken: Einladungslinks lassen sich weiterleiten, Namen frei eingeben. Nutzer sollten daher nur erwartete Einladungen von bekannten Absendern öffnen und vor dem Beitritt die Identität der Teilnehmer prüfen.
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