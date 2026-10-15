Luxus zwischen den Reben

Noch vor der offiziellen Eröffnung besuchte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die "Lodges am Weinberg" von Toni Mörwald in Feuersbrunn am Wagram.

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Die vier Lodges liegen direkt an der historischen Kellergasse und verbinden modernes Wohnen mit Wein, Kulinarik und der charakteristischen Landschaft des Wagrams.

Mikl-Leitner testet Mörwald-Lodges

"Unsere Kellergassen sind ein einzigartiges Kulturgut und ein unverwechselbares Stück Niederösterreich. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Motor für den Tourismus", sagte die Landeshauptfrau. "Denn Wein und Tourismus sind in Niederösterreich ein unschlagbares Team. Die Lodges am Weinberg zeigen eindrucksvoll, wie man unsere Weintradition mit modernen touristischen Angeboten verbinden und damit neue Gäste für unsere Regionen begeistern kann."

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Eva und Toni Mörwald in der Kellergasse vor den Lodges. © NLK Burchhart

"Lodges als Nüsse"

Die vier Lodges "Walnuss", "Haselnuss", "Erdnuss" und "Kokosnuss" bieten auf jeweils 128 Quadratmetern Platz für zwei bis vier Personen. Neben großzügigen Wohnbereichen und privaten Weinbergterrassen sind sie eng mit dem kulinarischen Angebot von Mörwald verbunden. Weinverkostungen sowie Spaziergänge und Radtouren durch die Wagramer Weinlandschaft ergänzen das Angebot. Gastgeber Toni Mörwald verspricht, dass in den MÖRWALD Lodges am Weinberg "Niederösterreich einzigartig erlebt werden kann", und lädt dazu ein: "Genießen Sie das einfache Leben in den Reben."

Die neuen Lodges passen auch zur Tourismusstrategie 2030+, die das Land Niederösterreich erst vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Mit ihr setzt das Land gezielt auf mehr Qualität im Tourismus, um Niederösterreich als Urlaubsland noch attraktiver zu machen, neue Gästegruppen anzusprechen und die regionale Wertschöpfung zu stärken. Die Lodges am Weinberg zeigen, wie hochwertige Unterkünfte, ausgezeichnete Kulinarik, regionale Weine und die besondere Landschaft des Wagrams zu einem attraktiven Urlaubserlebnis verbunden werden können.