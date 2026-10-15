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80er Ikonen

Kult-Band Blondie melden sich nach neun Jahren zurück

SR
von
Blondie
© Maddy Rotman
Die legendäre Punkrock-Band Blondie meldet sich nach neun Jahren Pause zurück. Mit "Spectral Eyes" gibt es ab sofort die erste Single zu ihrem zwölften Studioalbum "High Noon".
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Auf "High Noon" verbindet die Band Rock 'n' Roll und Punk mit Dance-Musik sowie lateinamerikanischen Rhythmen. Mit dabei sind Gastmusiker wie Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon von Beirut sowie Jess Wolfe und Holly Laessig von Lucius. Den Auftakt macht die Single "Spectral Eyes", die von Johnny Marr geschrieben wurde und bei der er auch Gitarre spielt.

Letzte Aufnahmen mit Clem Burke

Das Album ist zugleich die letzte Aufnahme mit dem verstorbenen Blondie-Mitbegründer und Schlagzeuger Clem Burke. Begonnen wurden die Aufnahmen im Jahr 2022 in New York City gemeinsam mit Produzenten John Congleton, der bereits am Album "Pollinator" beteiligt war. Später übernahm David Wrench weitere Produktions- und Mixing-Aufgaben.

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Blondie "High Noon"
Blondie "High Noon" © Hersteller

Besondere Songs und visuelles Konzept

Ebenfalls vertreten sind Tracks wie "Heartbreak Kid" von Chris Stein, das an Johnny Thunders erinnert, das von Glen Matlock geschriebene "Sleepwalking" sowie "Man Who Had No Face" von Stein und Debbie Harry. Zudem greift die Band den Song "Little Metal Drummer" von Jimmy Destri erneut auf. Die visuelle Gestaltung übernimmt der Künstler Rob Roth, der auch einen Kurzfilm mit Musik der Platte umsetzt. Das Album "High Noon" wird am Freitag, 26. Februar 2027, erscheinen. Die erste Single "Spectral Eyes" ist ab sofort auf dem Markt.

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