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Ticket vs. Realität

DARUM startet dein Flug nie pünktlich

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Der Flieger hebt einfach nie zu der Zeit ab, die auf dem Ticket steht - dafür gibt es einen guten Grund.
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Wir kennen das alle: Wir hetzen über den Flughafen zum Gate, um pünktlich im Flieger zu sitzen - und dann passiert nichts. Alle Passagiere haben längst Platz genommen, die Abflugzeit rückt immer näher, und die Maschine bewegt sich immer noch nicht.

Ein Dauer-Ärgernis

Eigentlich sollte das Flugzeug schon abheben - und dann beginnt es ENDLICH zu rollen. Viele Passagiere sind jetzt schon verärgert und beginnen zu rechnen, ob sie ihre Anschlüsse noch bekommen.

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Ein großes Missverständnis

Dabei müssten wir uns gar nicht ärgern, denn eigentlich ist das nur ein sehr weitverbreitetes Missverständnis. Die Uhrzeit auf dem Ticket besagt gar nicht, wann der Flug abhebt. Es ist die Zeit, zu der die Maschine das Gate verlassen sollte.

Mit diesem kleinen Irrtum hat die TikTokerin Taanvii jetzt dankenswerterweise aufgeräumt. "Kein Wunder, dass ich immer dachte, Flüge gehen verspätet los", stellt sie erleichtert fest.

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