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Streaming-Beben

Massen-Entlassung bei Netflix: 1.000 Jobs gestrichen

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Massen-Entlassung bei Netflix: Streaming-Riese schmeißt 1.000 Mitarbeiter raus.
© AFP
Der Videostreaming-Marktführer Netflix reagiert auf ein langsameres Wachstum seines Geschäfts mit einem riesigen Stellenabbau.
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Die Co-Chefs Greg Peters und Ted Sarandos kündigten in einer E-Mail an die Mitarbeiter die Streichung von rund sechs Prozent der Arbeitsplätze an. Netflix hatte nach letzten Angaben Ende vergangenen Jahres rund 16.000 Beschäftigte. Damit dürfte der Abbau etwa 1.000 Jobs treffen.

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Sarandos hatte vor einigen Wochen bei einem Konferenzauftritt gesagt, das Unternehmen wachse langsamer als ihm lieb wäre. Der Dienst ist die klare Nummer eins im Videostreaming-Geschäft mit mehr als 325 Millionen Kundenhaushalten nach jüngsten Angaben Ende 2025. Allerdings werden Nutzerzahlen nur noch unregelmäßig veröffentlicht. Im vergangenen Jahr versuchte Netflix, das Studiogeschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers zu übernehmen - wurde aber vom Unterhaltungskonzern Paramount überboten. Paramount will nun versuchen, zusammen mit Warners Streamingdienst HBO Max einen starken Rivalen für Netflix zu schmieden.

Laut der vom Branchenblatt "Variety" veröffentlichten E-Mail sollen die Streichungen unter anderem die Bereiche Personal und Recht sowie Technologie treffen. Peters und Sarandos betonten demnach zugleich, dass Netflix weiterhin in wachstumsstarke Bereiche investieren werde. Man müsse allerdings diszipliniert sein und Prioritäten setzen, schrieben sie. Netflix legt kommende Woche aktuelle Quartalszahlen vor.

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