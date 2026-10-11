Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »Die Promi-Sportler-Millionenshow«

ORF 2. Auch heuer geht es bei der Sonderausgabe der Millionenshow um den guten Zweck. Janine Flock, Lisa Hauser, Johannes Aigner, Toni Polster und Andreas Herzog stellen ihr Wissen unter Beweis. Der Erlös der Sendung kommt der Österreichischen Sporthilfe zugute, um junge, aktive Nachwuchssportler zu unterstützen. Die Moderation übernimmt Armin Assinger.

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Dienstag: »Universum: Die Vjosa - Albaniens ungezähmter Fluss«

ORF 2. Die albanische Vjosa bildet ein einzigartiges Ökosystem. Dieses Naturparadies war jahrelang durch den Bau von mehr als 30 Staudämmen bedroht. Um die Zerstörung abzuwenden, kämpften Aktivisten und die lokale Bevölkerung über ein Jahrzehnt lang für den Erhalt des Flusses. Mit Erfolg: Im März 2023 wurde das gesamte Flusssystem zum ersten Wildfluss-Nationalpark der Welt erklärt.

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Mittwoch: »Mario Barth deckt auf!«

RTL. Mario Barth, Ilka Bessin, Ingo Appelt, Martin Klempnow und Osan Yaran thematisieren den Berliner Katastrophenschutz, die eine Milliarde Euro teure Sanierung von Schloss Bellevue, das Digitalfunk-Desaster der Bundeswehr, die Verpackungssteuer, eine defekte Hybridfähre sowie eine historische Brücke, die trotz einer Sanierung für 6,3 Millionen Euro einfach unter der Straße verschwand.

Gastgeber Mario Barth +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Mario Barth deckt auf! / Special

Donnerstag: »Lotterien Sporthilfe-Gala 2026«

ORF 1. Bei der Sporthilfe-Gala geht es neben sportlichen Höchstleistungen auch um soziales Engagement abseits des Wettkampfs: Mit der Trophäe "Sportler*in mit Herz" werden herausragende Projekte gewürdigt. Um den Publikumspreis konkurrieren unter anderem Judoka Sabrina Filzmoser und Extremsportler Christian Redl, während Karina Toth und Lukas Schweighofer als Moderationsduo durch den Abend führen.

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Freitag: »Kabarettgipfel«

ORF 1. Alles, was man schon immer zum Thema Beziehungen wissen wollte, wird bei diesem "Kabarettgipfel" besprochen. Egal, ob es um die Beziehung zu Partnerinnen und Partnern, Motorrädern, Märchenfiguren oder sogar Filterkaffee geht: Liebe ist allgegenwärtig an diesem Abend. Musikalisch begleitet von "KGB – Die Kabarettgipfelband" liefern Andreas Vitásek, Gery Seidl, Malarina, Alain Frei und die Kernölamazonen einen Abend voller Liebeschaos, Familiengeschichten und süßsauren Wahrheiten.

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Samstag: »Schlagerbooom 2026 - Alles funkelt! Alles glitzert!«

ORF 2. Der Countdown läuft für die größte Schlager-TV-Live-Show Europas: Mehr als 20.000 Fans kommen nach Dortmund und warten nur darauf, dass der SCHLAGERBOOOM 2026 mit der Eurovisionsfanfare gestartet wird! Dann kann der Schlager endlich wieder so gefeiert werden, wie er so nur beim SCHLAGERBOOOM gefeiert wird! Die legendäre Westfalenhalle verwandelt sich in ein riesiges Lichtermeer - unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" Florian Silbereisen präsentiert die TV-Schlagershow des Jahres!

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Sonntag: Premiere von »Tatort: Unter Feinden«

ORF 2. Nach dem Tod ihrer besten Freundin Anna glaubt Kommissarin Mila Sahin nicht an einen tragischen Unfall. Sie ermittelt heimlich gegen Kuper, den sie als Schlüsselfigur eines kriminellen Netzwerks sieht. Gleichzeitig gerät das Unternehmen Prometheus durch schmutziges Geld massiv unter Druck, was Mafiaboss Pelosi nach Kiel ruft. Als Mila Kuper konfrontiert, wartet dieser schon auf sie.