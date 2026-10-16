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Casting-Show: »The Voice of Germany«

Fünf Coaches von "The Voice of Germany" sitzen und posieren auf den roten Drehstühlen.
© Christoph Köstlin / Dung Nguyen
Ab in die Battles: Volle Stimmpower im Ring!
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Talent. Fünf Coaches nehmen 2026 erneut auf den berühmten roten Stühlen von "The Voice of Germany" Platz: Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Michi Beck & Smudo sind wieder mit dabei. Für das eingespielte Team heißt es damit zum zweiten Mal: An die Buzzer, ready, go! Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den besten Stimmen des Landes und kämpfen darum, die vielversprechendsten Talente für ihre Teams zu gewinnen.
In den Battles wird es spannend: Die Talente treten im direkten Gesangsduell gegeneinander an und müssen beweisen, wer den eigenen Coach am meisten überzeugt. Welche Duette begeistern so sehr, dass ein Überraschungsgast sie zum "Battle of the Night" kürt? Und schaffen es tatsächlich alle Talente eines Battles in die nächste Runde, die Team-Fights? Dann könnte es für eine andere Battle-Paarung bitter werden, denn sie müsste die Show komplett verlassen. Große Stimmen, mitreißende Auftritte und emotionale Entscheidungen sind garantiert.

PRO 7
20.15 UHR

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