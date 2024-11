Simone Lugner: Mini-Auszeit bei cooler 90er-Party in Köln

Nach ihrem Besuch beim alten Arbeitgeber Hornbach nimmt sich Richard Lugners Witwe eine Auszeit - zumindest für eine Nacht

Es ist keine leichte Zeit für Simone Lugner. In knapp einer Woche endet ihr Dienstverhältnis mit der Lugner City dann auch offiziell und Mörtels Witwe steht ohne Einkommen da. Darum hetzt Simone zur Zeit auch von Termin zu Termin. "Ich treffe mich mit Freunden und potenziellen Arbeitgebern. Ich hatte auch schon Zoomcalls", erzählte sie kürzlich auf oe24. Ein paar Projekts hat Lugner in der Pipeline, will aber noch nicht zu viel verraten. Auch ihrem alten Arbeitgeber Hornbach in Krems stattete Simone einen Besuch ab. Das aber eher aus sentimentalen Gründen.

Simone Lugner in Köln © zVg ×

Viel Stress für Simone somit. Kein Wunder also, dass sie sich am Wochenende eine kleine Auszeit gönnt. "Ich bin mit Lydia (Anm.: Lugners "Wildsau") in Köln und wir gehen heute auf eine 90er-Party", freut sich Simone über den kurzzeitigen Tapetenwechsel.

Simone Lugner in Köln © zVg ×

Zu Mittag gönnte sich das coole Duo ein "Kölsch" direkt beim Dom. "Ich bin nur etwas müde. Ich bin um zwei Uhr nachts aufgestanden, da der Flieger so zeitig in der Früh ging", lacht Simone im Talk.

Lesen Sie auch:

East17 © Hersteller ×

Jede Menge Spaß wird Mörtels Witwe Samstagabend bei der "90s Super Show" haben, wenn Kult-Bands wie Oli P., East 17, Lou Bega, Rednex oder Mr. President & Co. für ein Hit-Feuerwerk sorgen werden. "Leider sind wir nur heute da und morgen geht es wieder nach Wien. Aber es tut gut einmal rauszukommen", freut sich Lugner, bevor sie am Montag der Alltag wieder einholt.